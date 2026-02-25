إعلان

بسبب أزمة الطاقة.. المجر تنشر قواتها تحسبا لهجوم أوكراني

كتب : مصراوي

11:05 م 25/02/2026

فيكتور أوربان

بودابست - (د ب أ)

أمر رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، الأربعاء، بتعزيز الحماية العسكرية والشرطية للبنية التحتية الخاصة بالطاقة في البلاد، متهما أوكرانيا بالتخطيط لتعطيل إمدادات الطاقة إلى بلاده، عبر هجوم.

وأعلن أوربان عن هذه الخطوة في رسالة مصورة بتقنية الفيديو على فيسبوك عقب اجتماع لمجلس الدفاع المجري، الذي يضم ممثلين عن الجيش وأجهزة الاستخبارات.

وبالإضافة إلى ذلك، تم فرض حظر على طلعات الطائرات المسيرة بالقرب من الحدود المشتركة مع أوكرانيا في مقاطعة زابولكس زاتمار بيريج.

وقال أوربان: "أرى أن أوكرانيا تجهز لمزيد من الإجراءات لتعطيل عمل شبكة الطاقة في المجر. ولهذا السبب، وجهت بتعزيز حماية البنية التحتية الهامة المتعلقة بالطاقة".

وأضاف أوروبان أنه سيتم نشر مزيد من الجنود ورجال الشرطة لضمان الحماية من الهجمات، دون أن يذكر أرقاما محددة.

فيكتور أوربان أزمة الطاقة أوكرانيا المجر

