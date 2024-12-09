5 مشروبات تخفض الكوليسترول وتقوي قلبك

كتبت- أسماء العمدة:

هناك العديد من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تساهم في خفض مستويات الكوليسترول، ومن بينها تناول بعض المشروبات المفيدة، حسبما ذكر أحمد صلاح، أخصائي التغذية العلاجية.

وأضاف "صلاح" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أنّ هناك 5 مشروبات يمكن أن تساعد في التحكم في مستويات الكوليسترول بالدم:

الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على مضادات الأكسدة التي تساعد في خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد، كما أنّ شرب كوبين إلى ثلاثة أكواب يوميًا يمكن أن يساهم في تحسين صحة القلب.

عصير الطماطم

عصير الطماطم غني بالليكوبين، وهو مضاد للأكسدة يساعد في تقليل الالتهابات وخفض مستويات الكوليسترول، وشرب كوب من عصير الطماطم الطازج يوميًا يمكن أن يكون جزءًا من نظام غذائي صحي للقلب.

عصير البرتقال

البرتقال غني بفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يساعد في حماية القلب والأوعية الدموية، لذا فإن شرب كوب من عصير البرتقال الطازج يوميًا يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

عصير الجزر

الجزر غني بالبيتا كاروتين الذي يتحول إلى فيتامين A في الجسم، وهو مهم لصحة القلب، ويمكن إضافة عصير الجزر إلى عصائر الفواكه والخضروات الأخرى لتعزيز فوائده الصحية.

واختتم أحمد صلاح بالقول: "يجب تجنب الإفراط في تناول مشروب واحد، بل يفضل تنويع المشروبات للحصول على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية."

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