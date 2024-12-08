يقي من أمراض القلب.. تناول هذا الطعام في العشاء يحارب السرطان

يقي من أمراض القلب.. تناول هذا الطعام في العشاء يح

كتبت- آلاء نبيل:

تلعب وجبة العشاء دورًا هامًا في توفير فوائد مذهلة لصحة الجسم، مثل الكوسة الغنية بالقيمة الغذائية العالية وتحمي من أمراض خطيرة ومزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

وبحسب ما ذكره الدكتور معتز القيعي أخصائي التغذية العلاجية، لـ"مصراوي"، فإنّ الكوسة من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المذهلة، والألياف الغذائية ومضادات الأكسدة التي تعمل على خفض مستويات الكوليسترول المرتفعة وتحديدا الضار، ما يقلل من خطر ترسب الدهون في الشرايين والإصابة بأمراض خطيرة مثل تصلب الشرايين، وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأوضح "القيعي"، أنّ احتواء الكوسة على فيتامين سي، و هه، والمعادن التي تعمل على تعزيز صحة جهاز المناعة، وجعله أكثر قوة لمجابهة الأمراض سريعة العدوى مثل الانفلونزا ونزلات البرد، والأمراض الأكثر خطورة.

وأكد أخصائي التغذية العلاجية، أن الكوسة من الخضروات المفيدة والمغذية للجسم وتناولها في وجبة العشاء من الخيارات المثالية، إذ تعمل على مجابهة السرطانات لاحتوائها على مضادات الأكسدة التي تحارب الجذور الحرة المحفزة للخلايا السرطانية، كما أنها تحافظ على الخلايا من التلف.

ونصح أن أفضل طريقة لتناول الكوسة من خلال طهيها بالسلق، أو الشوي للاستفادة منها، والحرص على تجنب وضع كميات كبيرة من الملح والزيوت الضارة.

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