"خلي بالك".. 3 مشروبات بسيطة قد تخفف حرقان المعدة بعد الفسيخ والرنجة

كتب : أحمد الضبع

05:30 م 13/04/2026

مشروبات طبيعية لتهدئة المعدة

مع قرب حلول احتفالات شم النسيم يحرص الكثير من المصريين على شراء الفسيخ والرنجة لتناوله خلال هذه المناسبة.

ويعاني بعض الأشخاص بعد تناول الأسماك المملحة عموما من تهيج في المعدة وزيادة حموضتها، ما يؤدي إلى الشعور بالحرقان والانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

وأوضح الدكتور هاني عبد الرحمن، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، أن هناك بعض المشروبات الطبيعية التي قد تساعد في تهدئة أعراض حرقان المعدة بعد تناول الأطعمة المالحة والدسمة، دون الاعتماد على أدوية فورية في الحالات البسيطة.

وأشار "عبد الرحمن" في تصريحات لـ"مصراوي" إلى أن من أبرز هذه المشروبات الماء الدافئ، الذي يساعد على تخفيف تركيز الأملاح داخل المعدة، وكذلك مشروب البابونج الذي يعمل على تهدئة التهابات الجهاز الهضمي وتقليل الشعور بالحموضة.

وأضاف أن الزبادي المخفف أو اللبن الرايب قد يساهمان في موازنة حموضة المعدة وتحسين الهضم، لافتا إلى أهمية تناولهما بكميات معتدلة لتجنب زيادة الأعراض لدى بعض الحالات التي تعاني من حساسية اللاكتوز.

وشدد على ضرورة تجنب الاستلقاء مباشرة بعد تناول الفسيخ والرنجة، والابتعاد عن المشروبات الغازية والقهوة، مع الإكثار من شرب الماء، مؤكدا أن الأعراض البسيطة غالبا ما تزول خلال ساعات إذا تم التعامل معها بشكل صحيح.

