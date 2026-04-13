حالة من التوتر سادت أروقة أحد مستشفيات علاج الإدمان بمنطقة الوراق شمال الجيزة، مساء الإثنين، بعد اندلاع حريق مفاجئ داخل المبنى لكن التدخل السريع لرجال الدفاع المدني حال دون وقوع خسائر بشرية.

حريق مستشفى علاج الإدمان في الوراق

مأمور قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق داخل مستشفى لعلاج الإدمان بمنطقة طناش. ودفع مدير الغدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الشمال.

معاينة حريق مستشفى الوراق

تبين بالفحص أن مبنى المستشفى مكون من ثلاثة طوابق واندلع الحريق في الدور الأول، ما استدعى سرعة التعامل معه خشية امتداده لباقي الأدوار. وفرضت الشرطة كردونت أمنيا بمحيط المكان، ونفذت قوات الحماية المدنية عمليات السيطرة على النيران وتمكنوا من محاصرتها قبل امتداداها إلى باقي أجزاء المبنى.

إخماد حريق مستشفى لعلاج الإدمان في الوراق

أسفرت الجهود عن السيطرة الكاملة على الحريق دون تسجيل إصابات بين النزلاء أو العاملين داخل المستشفى فيما تجري الجهات المختصة أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة داخل المبنى، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

