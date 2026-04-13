بمناسبة الاحتفال بشم النسيم اليوم، يحرص الكثيرون على الاستمتاع بالأكلات التقليدية المميزة مثل الفسيخ والرنجة، إلا أن عدم الانتباه لجودتها أو الإفراط في تناولها يحولها إلى سبب لمشكلات صحية.

هل الفسيخ ما زال غير آمن بعد تطور تصنيعه؟

في هذا الصدد، أوضح الدكتور حسن حسونة أستاذ التغذية العلاجية بالمركز القومي للبحوث، أن النظرة القديمة للفسيخ باعتباره "أسماكا متعفنة" وليس لها مواصفات قياسية لم تعد دقيقة، بعد تطور أساليب صناعة الأسماك المملحة ووجود ضوابط صحية صارمة.

وأشار خلال استضافته ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز" إلى أن منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة وضعتا توصيات لضمان سلامة الأسماك المملحة.

ما نسبة الملح الآمنة في صناعة الفسيخ؟

أبرز التوصيات أن ألا تقل نسبة الملح المستخدم في التمليح عن 12% من وزن السمكة، وهو ما يقلل من فرص حدوث التسمم.

ما المقصود بـ"الفسيخ الدلع" ولماذا يُحذر منه؟

وأوضح أن هناك مفهوما خاطئا شائعا يعرف باسم "الفسيخ الدلع"، وهو الذي يُحضر بكميات أقل من الملح، محذرا من أن خفض نسبة الملح عن المعدل الموصى به يؤدي إلى خلل في المواصفات القياسية، وينتج عنه منتج يشكل خطرا صحيا ويرفع احتمالات التسمم.

ما دور الملح في حفظ الأسماك المملحة؟

وأضاف أن الملح لا يُستخدم فقط لإضفاء النكهة، بل يعد مادة حافظة أساسية تمنع نمو البكتيريا الضارة، مشيرا إلى أن التهاون في نسبته بدعوى تحسين المذاق يحول السمكة إلى بيئة مناسبة لتكوين السموم الخطيرة.

كيف يمكن شراء أو تحضير الفسيخ بشكل آمن؟

شدد الطبيب على أهمية شراء الفسيخ من مصادر موثوقة تلتزم بالمواصفات القياسية، وفي حال تحضيره منزليا يجب مراعاة عدة عوامل:

اختيار السمك: يفضل أن يكون من نوع "البوري" طازجا، بعلامات واضحة مثل العيون اللامعة والقشور البراقة والجسم المتماسك.

الأدوات والملح: استخدام أوعية نظيفة وملح عالي الجودة وبنسبة دقيقة.

التجميد قبل الاستهلاك: وضع السمك في الفريزر لمدة يومين قبل تناوله، للمساعدة في القضاء على الطفيليات والديدان المحتملة.

ما هو التسمم البوتيوليني ولماذا يعد خطيرا؟

حذر "أستاذ التغذية العلاجية" من التسمم البوتيوليني الذي يُصيب الجهاز العصبي المركزي ويؤدي في الحالات الشديدة إلى الوفاة.

هل الليمون والخل يمنعان التسمم البوتيوليني؟

وأكد أن إضافة الخل أو الليمون لا تمنع هذا النوع من التسمم في حال وجوده، لكنها تسهم فقط في تقليل الحمل الميكروبي.

ما الكمية المسموح بها من الفسيخ للفرد؟

كما أوصى بألا تتجاوز الكمية المسموحة للفرد نحو 150 جراما من اللحم الصافي بعد إزالة الرأس والأحشاء والجلد.



كيف يمكنك تناول الفسيخ والرنجة بأمان وتقليل نسبة الملوحة؟

- يفضل تناول البصل الأخضر مع الأسماك المملحة، مثل الفسيخ والرنجة، لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تدعم جهاز المناعة، بالإضافة إلى مركبات الكبريت التي تساعد في تطهير المعدة وتحسين عملية الهضم

- الخس والخيار والبطيخ والكانتلوب، من الخضروات الغنية بالمياه بنسبة تتجاوز 90%، وتحتوي على البوتاسيوم الذي يوازن تأثير الصوديوم.

- كما يُنصح بشرب 2 إلى 3 لترات من الماء لتعويض السوائل ودعم وظائف الجسم.

- يُنصح بغسل الفسيخ جيدا بالماء قبل تناوله، ثم يمكن إضافة الماء أو الخل أو الطحينة مع الليمون، حيث تساعد هذه الإضافات على تحسين الهضم وتقليل الحمل الميكروبي في الأسماك المملحة.

ما الفئات التي يجب أن تتجنب تناول الفسيخ والرنجة؟

حذر من تناول الفسيخ والرنجة لبعض الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الصحية، وهم:

- مرضى القلب والأوعية الدموية، بسبب احتباس السوائل وزيادة الضغط على القلب.

- مرضى الكلى لصعوبة التخلص من الأملاح الزائدة.

- اللذين يعانون من الكبد، خاصة حالات التليف أو الاستسقاء.

- الأطفال لصغر حجم الجهاز الهضمي وعدم تحمله نسب الملح المرتفعة.

هل تعد الرنجة بديلا أكثر أمانا من الفسيخ؟

وصف الطبيب الرنجة بأنها الملاذ الآمن للأسماك المملحة مقارنة بالفسيخ، بشرط أن تكون ذات لون ذهبي وقوام متماسك ورائحتها جيدة، كما يفضل نقعها في الخل والليمون قبل تناولها لتقليل الحمل الميكروبي وتحسين السلامة الغذائية.

