ترتبط احتفالات شم النسيم بعادات غذائية مميزة، يأتي في مقدمتها تناول الأسماك المملحة مثل الفسيخ والرنجة، والتي تختلف طرق إعدادها وأسعارها وفقا للجودة والحجم ومصدرها، لكن بعيدا عن المائدة المصرية، تحمل الرنجة قصة أخرى أكثر غرابة تتعلق بأغلى نوع منها في العالم.

ما سعر أغلى رنجة؟

وبحسب تقرير نشره موقع iamexpat ، تم بيع أول برميل من سمك الرنجة الهولندي عام 2022 بسعر قياسي بلغ 113500 يورو، (7 ملايين جنيه مصري، وفقا لسعر اليورو اليوم)، وذلك خلال مزاد علني أقيم في هولندا لصالح الأعمال الخيرية.

وجاء هذا الحدث ضمن احتفالات تقليدية تقام سنويا في شهر يونيو، تعرف باسم فلاغتيسداغ، حيث يتم خلاله بيع أول برميل من رنجة "هولاندس نيوي"، وهي من أشهر وألذ أنواع الرنجة في البلاد.

وقامت جمعية خبراء الأسماك الهولنديين بشراء هذا البرميل بالمبلغ القياسي، متجاوزة بذلك أرقاما سابقة، مثل مزاد عام 2019 الذي وصل إلى 95500 يورو، إذ تخصص عائدات المزاد لدعم مؤسسة "أمنية الإسعاف الهولندية".

ما أسباب ارتفاع سعر أغلى رنجة؟

وأوضحت لجنة التحكيم، أن رنجة عام 2022 تميزت بجودة استثنائية، حيث بلغت نسبة الدهون فيها نحو 22% مقارنة بالمتوسط المعتاد البالغ 19%، وهو ما يمنحها مذاقا أغنى وقواما أكثر تميزا، كما أشار خبير الأغذية، جيدو كامبس، إلى أن زيادة حجم السمكة تعزز من قوة نكهتها، ما يجعلها أكثر جاذبية لعشاق هذا النوع من الأطعمة.

