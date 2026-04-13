قال الإعلامي أحمد موسى إن اللاجئين سيتواجدون في مصر لفترة، ومن استقرت بلده يعود إليها، موضحًا أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين لاجئ.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللاجئين يوجهون انتقادات لمصر، مؤكدًا أن على كل دولة أن تتحمل مسؤولية أبنائها بدلًا من تحميل مصر أعباء إضافية.

وأشار إلى أن مصر تستورد القمح والكهرباء والطاقة بتكاليف باهظة، ومع ذلك تُطرح مبادرات لدمج اللاجئين في برامج اقتصادية، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون للمصريين.

وتابع أن دمج اللاجئين في مبادرات التأمين الاقتصادي أمر غير منطقي، مشددًا على أن الشعب المصري أولى بالفرص والدعم، وأن الأجنبي يكفي أنه يعيش في بلد آمن.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن مشروع "حياة كريمة" مخصص لخدمة المصريين في الريف، وليس لتجارب تخص الأجانب، مؤكدًا أن تمكين المصريين اقتصاديًا هو الهدف الأساسي.

وأكد الإعلامي أن الفرصة تكون للشعب المصري قبل أي طرف خارجي، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية صعبة عالميًا، وأن مصر قدمت الكثير منذ عام 2011 رغم التحديات الإقليمية والدولية.