أحمد موسى: دمج اللاجئين في المبادرات الاقتصادية غير مقبول

كتب : داليا الظنيني

09:47 م 13/04/2026

قال الإعلامي أحمد موسى إن اللاجئين سيتواجدون في مصر لفترة، ومن استقرت بلده يعود إليها، موضحًا أن مصر تستضيف نحو 10 ملايين لاجئ.

وأضاف موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اللاجئين يوجهون انتقادات لمصر، مؤكدًا أن على كل دولة أن تتحمل مسؤولية أبنائها بدلًا من تحميل مصر أعباء إضافية.

وأشار إلى أن مصر تستورد القمح والكهرباء والطاقة بتكاليف باهظة، ومع ذلك تُطرح مبادرات لدمج اللاجئين في برامج اقتصادية، معتبرًا أن الأولوية يجب أن تكون للمصريين.

وتابع أن دمج اللاجئين في مبادرات التأمين الاقتصادي أمر غير منطقي، مشددًا على أن الشعب المصري أولى بالفرص والدعم، وأن الأجنبي يكفي أنه يعيش في بلد آمن.

وشدد الإعلامي أحمد موسى على أن مشروع "حياة كريمة" مخصص لخدمة المصريين في الريف، وليس لتجارب تخص الأجانب، مؤكدًا أن تمكين المصريين اقتصاديًا هو الهدف الأساسي.

وأكد الإعلامي أن الفرصة تكون للشعب المصري قبل أي طرف خارجي، لافتًا إلى أن الظروف الاقتصادية صعبة عالميًا، وأن مصر قدمت الكثير منذ عام 2011 رغم التحديات الإقليمية والدولية.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول تعليق من أوسكار رويز على أزمة تسجيل مباراة الأهلي وسيراميكا
رياضة محلية

أول تعليق من أوسكار رويز على أزمة تسجيل مباراة الأهلي وسيراميكا
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
شئون عربية و دولية

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
"متحمس لرحلة العودة".. وسام أبو علي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي
رياضة محلية

"متحمس لرحلة العودة".. وسام أبو علي يعلن إصابته بقطع في الرباط الصليبي
لا داعي للقلق.. الأنفاق تجري اختبارات أنظمة الحريق بمنطقة عدلي منصور غدا
أخبار مصر

لا داعي للقلق.. الأنفاق تجري اختبارات أنظمة الحريق بمنطقة عدلي منصور غدا
"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور
أجنبي

"قوة مذهلة في عالم الترفيه".. زاك سنايدر مع تركي آل الشيخ في أحدث ظهور

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو