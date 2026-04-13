كشف طبيب القلب البريطاني الدكتور فرانشيسكو لو موناكو عن 6 عادات لا يجب فعلها أبدا بعد الساعة 6 مساء للوقاية من أمراض القلب.

ورغم أن اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام من أفضل الطرق لتحسين نمط الحياة بشكل عام، إلا أن هناك عادات يومية صغيرة قد تعيق جهودنا دون أن نشعر .

ما هي الأشياء التي يجب عليك تجنب القيام بها دائما بعد الساعة السادسة مساء للحفاظ على صحة قلبك، وفقا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية.

هل يؤثر غسول الفم القوي على صحة الأوعية الدموية وضغط الدم؟

من الأفضل تجنب استخدام أي غسول فم قوي مضاد للبكتيريا، حيث تساعد البكتيريا الموجودة في الفم على تحويل المركبات من الطعام إلى أكسيد النيتريك، مما يحافظ على مرونة الأوعية الدموية وقدرتها على الاسترخاء عند الحاجة.

ومع ذلك، يمكن لبعض أنواع غسول الفم القوية أن تقضي على هذه البكتيريا، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

كيف يؤثر استخدام الهاتف قبل النوم على الأوعية الدموية؟

أصبح تصفح الهاتف في السرير قبل النوم عادة شائعة لدى الكثيرين منا، لكنه قد يسبب ضررا كبيرا.

يمكن للضوء الأزرق الساطع من الهاتف في المساء وخاصة من خلال العينين، أن يثبط الميلاتونين وهو أحد أكثر مضادات الأكسدة حماية للأوعية الدموية.

لذا فإن انخفاض مستوى الميلاتونين يعني زيادة الإجهاد التأكسدي في الشرايين بمرور الوقت.

هل يمكن أن تؤثر بعض التمارين على ضغط الدم لفترة طويلة؟

تمارين البلانك أو الجلوس على الحائط يمكن أن يرفع ضغط الدم لساعات، لذا، من الأفضل التدريب في الصباح الباكر والتخفيف من إجراء التمارين في وقت متأخر من المساء للحفاظ على صحة القلب.

كيف يؤثر إل-ثيانين في الشاي الأخضر على إيقاع القلب؟

مادة إل-ثيانين الموجودة في الشاي الأخضر تؤثر على استجابة الجسم للتوتر والجهاز العصبي، كما أن إيقاع القلب مرتبط بذلك بشكل مباشر، مما يؤدي إلى اختلال إيقاع القلب الطبيعي.

هل تؤثر تمارين التنفس الخاطئة على صحة القلب؟

ممارسة تمارين التنفس بشكل غير صحيح يضر بصحة القلب ويؤدي إلى انخفاض مستويات الأكسجين ووضع عبء إضافي على القلب لدى بعض الأشخاص، وخلال مرحلة نوم حركة العين السريعة يكون الدم أكثر عرضة للتجلط.

هل التوقف عن الأكل قبل النوم يدعم القلب والأوعية الدموية؟

الصيام لمدة 3 ساعات قبل النوم يسهم في تقليل الضغط على القلب ويخفف إجهاد بطانة الأوعية الدموية وتحسين ضغط الدم.