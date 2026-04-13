إعلان

إيه بي سي: الوسطاء يتحركون لإعادة المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة

كتب : وكالات

10:03 م 13/04/2026

المفاوضات الأمريكية الإيرانية في باكستان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نقل الموقع الأمريكي "إيه بي سي" عن مسؤولين أمريكيين أن الوسطاء يأملون عقد جولة محادثات أخرى بين الولايات المتحدة وإيران قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار التي وافقت عليها طهران وواشنطن.
وأكد المسؤولون أن الوسطاء يرون أن قرب انتهاء الهدنة قد يشكل ضغطاً على الطرفين للعودة إلى المفاوضات، مشيرين إلى أنهم يسعون إلى منع استئناف الهجمات الأمريكية.
وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الوسطاء يعملون على دفع طهران لإعادة النظر في مقترح واشنطن المقدم في إسلام آباد.
وأوضح المسؤولون أن واشنطن وطهران أعربتا عن اهتمامهما بمواصلة العمل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية.
وفي السياق ذاته، كشفت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن المحادثات لا تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يسعى الجانبان إلى إيجاد مخرج دبلوماسي للحرب.
ونقلت القناة الأمريكية عن مسؤول أمريكي، أن هناك تواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران، وتقدم ملحوظ في محاولات التوصل إلى اتفاق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب إيران إيران وأمريكا محادثات باكستان مفاوضات إيران وأمريكا

أحدث الموضوعات

شئون عربية و دولية

الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
أخبار المحافظات

فاجعة في "شم النسيم".. مصرع شابين بحادث تصادم مروع بالفيوم
أخبار مصر

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
شئون عربية و دولية

إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن

شئون عربية و دولية

وزير الخارجية يبحث في اتصال هاتفي رباعي مستجدات الأوضاع في المنطقة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

