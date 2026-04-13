نقل الموقع الأمريكي "إيه بي سي" عن مسؤولين أمريكيين أن الوسطاء يأملون عقد جولة محادثات أخرى بين الولايات المتحدة وإيران قبل انتهاء مهلة وقف إطلاق النار التي وافقت عليها طهران وواشنطن.

وأكد المسؤولون أن الوسطاء يرون أن قرب انتهاء الهدنة قد يشكل ضغطاً على الطرفين للعودة إلى المفاوضات، مشيرين إلى أنهم يسعون إلى منع استئناف الهجمات الأمريكية.

وأشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الوسطاء يعملون على دفع طهران لإعادة النظر في مقترح واشنطن المقدم في إسلام آباد.

وأوضح المسؤولون أن واشنطن وطهران أعربتا عن اهتمامهما بمواصلة العمل للتوصل إلى تسوية دبلوماسية.

وفي السياق ذاته، كشفت قناة "سي إن إن" الأمريكية أن المحادثات لا تزال جارية بين الولايات المتحدة وإيران، حيث يسعى الجانبان إلى إيجاد مخرج دبلوماسي للحرب.

ونقلت القناة الأمريكية عن مسؤول أمريكي، أن هناك تواصل مستمر بين الولايات المتحدة وإيران، وتقدم ملحوظ في محاولات التوصل إلى اتفاق.