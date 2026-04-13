بعض العادات اليومية الخاطئة أثناء تنظيف الأسنان قد تؤدي إلى تآكل اللثة وانحسارها تدريجيا، وهو ما ينعكس سلبا على صحة الفم وقد يسبب حساسية شديدة ومشكلات دائمة إذا لم يتم تداركه مبكرا.

مخاطر استخدام فرشاة أسنان قاسية

وأوضح الدكتور محمد سالم، استشاري طب وجراحة الفم والأسنان، أن من أبرز الأخطاء الشائعة استخدام فرشاة أسنان قاسية مع الضغط الشديد أثناء التنظيف، مؤكدا أن هذه الممارسات تؤدي إلى تآكل أنسجة اللثة وكشف جذور الأسنان مع مرور الوقت.

وأضاف "سالم" في تصريحات لـ"مصراوي" أن التنظيف العنيف أو في اتجاهات خاطئة، خاصة بشكل أفقي، قد يسرع من تآكل طبقة المينا أيضا، مشيرا إلى أن الطريقة الصحيحة تعتمد على حركات دائرية لطيفة باستخدام فرشاة ناعمة، مع توجيه الشعيرات بزاوية 45 درجة نحو خط اللثة.

وشدد على أهمية تنظيف الأسنان لمدة لا تقل عن دقيقتين مرتين يوميا، مع استخدام خيط الأسنان للوصول إلى المناطق التي لا تصل إليها الفرشاة، إلى جانب تجنب الإفراط في استخدام معجون الأسنان ذي المواد الكاشطة.

ونصح بضرورة تغيير فرشاة الأسنان كل 3 أشهر، والمتابعة الدورية مع طبيب الأسنان للكشف المبكر عن أي علامات تآكل أو التهاب.

أقرأ أيضا:

