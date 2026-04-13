بعد الدفع بسيارات الإطفاء.. السيطرة على حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

كتب : محمود الشوربجي

09:44 م 13/04/2026

حريق يلتهم شقة سكنية - أرشيفية

اندلع حريق مساء اليوم الإثنين، داخل شقة سكنية، في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

تفاصيل حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

تعود الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا باشتعال حريق بشقة سكنية في صفط اللبن ببولاق الدكرور، فتم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون إصابات.

وتجري الجهات المختصة التحريات اللازمة والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات اشتعال الحريق.

مباشرة تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

شقوا وشها نصين وطعنوا بناتها في نص السوق.. ماذا حدث مع "سيدة بولاق" في شارع 10؟

كواليس اللحظات الأخيرة.. الداخلية تكشف سر وفاة صانعة محتوى في الهرم

بيان من الداخلية بشأن فيديو "فتاة حلوان"

إعلام عبري: اجتماع مرتقب غدًا بين سفيرة لبنان وسفير إسرائيل في واشنطن

الدكتور مهاب مجاهد يحذر: اضطراب النوم لأكثر من أسبوعين "جرس إنذار" للاكتئاب
فاجعة في "شم النسيم".. مصرع شابين بحادث تصادم مروع بالفيوم
"بالباروكة".. سقوط صانعة محتوى نشرت فيديوهات مخالفة في بولاق الدكرور

ترامب: إيران تلاشت تماما عسكريا ومن يروج لغير ذلك ينشر أخبارا زائفة

سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الحرب على موجة الأثير 16.. كيف تختبر إيران الحصار الأمريكي الجديد؟
ترامب يقطع مؤتمره عن إيران لاستقبال ديليفري على باب البيت الأبيض
وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة
أبرزها الأهلي وسموحة.. إعلان عقوبات الجولة الثانية للدوري المصري
منحة التموين 2026 | كيف تحصل على دعم إضافي بقيمة 400 جنيه على البطاقة؟
قفزة حادة بأسعار الغاز والنفط إثر تهديدات ترامب بحصار هرمز
حجز شقق الإسكان الاجتماعي 2026.. موعد متوقع والأوراق المطلوبة والشروط
تشميع وقطع مرافق.. القاهرة تبدأ إجراءات حاسمة ضد مخالفات البناء
"البابا ليو الرابع عشر".. أول بابا أمريكي يرفع صوت الإنجيل في وجه آلة حرب ترامب
"الانتحار والجرائم الصادمة".. مهاب مجاهد يوضح علاقتها بالمرض النفسي - فيديو