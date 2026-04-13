اندلع حريق مساء اليوم الإثنين، داخل شقة سكنية، في منطقة صفط اللبن ببولاق الدكرور، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها دون إصابات.

تفاصيل حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور

تعود الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا باشتعال حريق بشقة سكنية في صفط اللبن ببولاق الدكرور، فتم الدفع على الفور بعدد من سيارات الإطفاء لمكان البلاغ، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران دون إصابات.

وتجري الجهات المختصة التحريات اللازمة والاستماع لأقوال شهود عيان، لكشف ملابسات اشتعال الحريق.

مباشرة تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

