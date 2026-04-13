نتنياهو: ندافع عن أوروبا التي أصابها ضعف أخلاقي وفقدت السيطرة على هويتها

كتب : وكالات

09:45 م 13/04/2026

بنيامين نتنياهو

هاجم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الدول الأوروبية، متهمًا إياها بالضعف الأخلاقي وفقدان التمييز بين ما الخير والشر بسبب موقفهم من حرب إيران.

قال نتنياهو، خلال كلمة ألقاها في ذكرى المحرقة اليوم الأثنين، إن إسرائيل عملت مع الولايات المتحدة ضد النظام الإيراني الذي سعى للحصول على أسلحة من أجل تدمير إسرائيل ونشر كراهية اليهود حول العالم.

وأكد رئيس حكومة الاحتلال، أن النظام الإيراني أضعف من أي وقت مضى وغالبية مقدراته العسكرية تم تدميرها.

وأضاف نتنياهو، "أن إسرائيل تدافع اليوم عن أوروبا التي أصابها ضعف أخلاقي عميق وفقدت السيطرة على هويتها".

وأشار رئيس حكومة الاحتلال، إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تعملان معًا كـ"رأس حربة" لحماية المنطقة وأوروبا أيضًا، على حد تعبيره.

