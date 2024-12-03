احرص على تناولها.. 3 أطعمة سحرية لتحسين الكوليسترول وحماية القلب

كتبت- نرمين ضيف الله:

هناك بعض الأطعمة التي تتمتع بمفعول سحري في تحسين مستويات الكوليسترول وحماية القلب، وهو ما يُعرف بالكوليسترول أو "القاتل الصامت".

تقول الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة ورئيس قسم التغذية الحيوية بمستشفى جامعة القاهرة، إن هناك ثلاثة أطعمة تعتبر مفيدة لصحة القلب وتساعد على تنظيم مستويات الكوليسترول.

وأضافت "عبدالوهاب" في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن الأطعمة التي تنظيم مستويات الكوليسترول هي:

وأضافت في تصريح خاص لـ"مصراوي" أن هذه الأطعمة هي:

الأفوكادو

غني بالأحماض الدهنية غير المشبعة الأحادية التي تساعد على خفض الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

المكسرات

المكسرات مثل اللوز والجوز والكاجو، تحتوي على الألياف والبروتين والدهون الصحية، ما يساهم في تنظيم مستويات الكوليسترول.

الأسماك الدهنية

الأسماك الدهنية مثل السلمون والماكريل غنية بأحماض أوميجا 3 التي تساعد على تقليل الالتهابات وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب.

وأشارت الدكتورة نهلة إلى أنه من المهم تناول هذه الأطعمة باعتدال، حتى لو كانت صحية، لتحقيق أفضل النتائج لصحة القلب والكوليسترول.















إحداها تظهر في الليل.. علامات الإصابة بسرطان القولون



كوارث وأزمات وقلة فلوس.. 3 أبراج الأسوأ حظا في آخر 2024



أغرب أشكال الطائرات حول العالم- 10 صور تكشف





فخ الكوليسترول المخفي.. نوع طعام يدمر قلبك وأنت لا تدري



غني بالفيتامينات.. نوع أرز يزيل السموم من الأمعاء ويحسن الجهاز الهضمي