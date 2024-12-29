ما سبب ذهاب البعض إلى المرحاض بعد الأكل؟

قد يشعر بعض الأشخاص بالحاجة إلى الذهاب إلى المرحاض بعد الأكل، وكشف طبيب الجهاز الهضمي البريطاني سوراب سيثي سبب حدوث هذه الظاهرة.

وأوضح سيثي أن الحاجة الملحة للذهاب إلى الحمّام ظاهرة طبيعية ترجع إلى رد فعل قولوني فعندما يدخل الطعام إلى المعدة يدفع ذلك القولون إلى التحرك، وفقا لموقع "سوري لايف".

وأضاف أن هذه المنعكسات قد تكون أكثر وضوحا بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي.

والمنعكسات المعدية القولونية هي واحدة من المنعكسات الطبيعية في الجسم، التي تشير إلى القولون لإفراغ الطعام بمجرد وصول طعام إلى المعدة.

ولكن إذا زادت المنعكسات عن الحد، فقد يعاني الشخص من أعراض تتطلب العلاج.

وعندما تزيد المنعكسات المعدية القولونية عن الحد، قد يشعر الشخص وكأن الطعام يمر عبر جسمه.

وبالتالي يذهب الشخص مباشرة إلى المرحاض بعد تناول الطعام، أو يشعر بعدد من الأعراض مثل الألم أو التشنج أو الإسهال أو الإمساك.

نصائح للأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي:

تناول وجبات أصغر، وأكثر تكراراً.

تناول المزيد من الألياف القابلة للذوبان مثل الشوفان أو الموز

تجنب الأطعمة التي قد تؤدي إلى ظهور الأعراض، مثل الأطعمة الغنية بالدهون أو الحارة أو المحتوية على الكافيين.

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