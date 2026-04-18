مصر تستنكر استهداف قوة الأمم المتحدة في لبنان

كتب : أسماء البتاكوشي

09:46 م 18/04/2026

قوات اليونيفيل

أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، والذي وقع في جنوب لبنان اليوم السبت، وأسفر عن مقتل جندي فرنسي وإصابة عدد من أفراد القوة.
وأكدت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، رفضها القاطع لأي اعتداء يمس قوات اليونيفيل، مشددة على أهمية توفير الحماية اللازمة لها وتمكينها من أداء مهامها في حفظ الأمن والاستقرار في لبنان الشقيق.
وتقدمت القاهرة بخالص التعازي إلى الحكومة الفرنسية الصديقة في وفاة الجندي الفرنسي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

قوات اليونيفيل خارجية المصرية حفظ السلام في لبنان الأمم المتحدة قتل جندي فرنسي في لبنان

