في كثير من الأحيان، يرسل الجسم إشارات مبكرة تنبه إلى وجود مشكلة صحية خطيرة، وقد تكون القدمين من أكثر المناطق التي تظهر هذه العلامات بشكل غير متوقع.

ووفقا لموقع "Healthline"، فإن بعض التغيرات في القدمين قد تكون مؤشرا يستدعي الانتباه، خاصة إذا استمرت لفترات طويلة دون سبب واضح.

ما هي أبرز العلامات التي قد تظهر في القدمين؟

تورم مستمر في القدم أو الكاحل:

قد يكون ناتجا عن مشاكل في الدورة الدموية أو الجهاز اللمفاوي.

تغير لون الجلد:

مثل الاحمرار الشديد أو الاسوداد أو الشحوب غير المعتاد.

آلام غير مبررة:

خاصة إذا كانت مستمرة ولا ترتبط بإصابة أو مجهود.

ظهور كتل أو أورام:

قد تكون صلبة أو غير مؤلمة في البداية.

تقرحات لا تلتئم:

من العلامات التي تستوجب الفحص الطبي الفوري.

كيف يمكن أن ترتبط هذه العلامات بالسرطان؟

أن بعض أنواع السرطان قد تؤثر على الجسم بطرق غير مباشرة، منها:

التأثير على الجهاز اللمفاوي، مما يؤدي إلى تورم القدمين.

انتشار الخلايا السرطانية إلى العظام أو الأنسجة، مسببا الألم أو الكتل.

ضعف جهاز المناعة، ما يؤدي إلى بطء التئام الجروح.

لماذا تظهر هذه الأعراض في القدمين تحديدا؟

القدمين من أكثر أجزاء الجسم تأثرا بالدورة الدموية، كما أنهما بعيدتان عن مركز القلب، لذلك، تظهر فيهما مشاكل تدفق الدم بشكل أسرع.

وتتراكم السوائل بسهولة في حالة وجود خلل صحي.

تكونان عرضة لإظهار علامات مبكرة لأمراض مزمنة.

متى يجب القلق وزيارة الطبيب؟

ـ عند استمرار الأعراض لأكثر من أسبوعين دون تحسن.

ـ زيادة شدة الألم أو التورم مع الوقت.

ـ ظهور أعراض أخرى مصاحبة مثل فقدان الوزن أو الإرهاق الشديد.

كيف يمكن الوقاية ومراقبة الحالة؟

فحص القدمين بشكل دوري.

الحفاظ على نظافة وترطيب الجلد.

تجنب تجاهل أي تغير غير طبيعي.

اتباع نمط حياة صحي يدعم الجهاز المناعي.

