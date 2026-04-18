أكد الدكتور وائل صلاح، استشاري العلاج الطبيعي والتغذية، أن المفهوم الشائع حول ما يعرف بـ"سن اليأس" بعد الأربعين يحتاج إلى إعادة نظر، مشيرا إلى أن هذه المرحلة يمكن أن تكون بداية جديدة للرشاقة واستعادة الجمال.

وأوضح صلاح في تصريحات لـ"مصراوي" أن كثيرا من السيدات يواجهن تغيرات ملحوظة في شكل الجسم بعد سن الأربعين، مع ظهور تجمعات دهنية في مناطق مثل البطن والأرداف، ما يؤدي إلى تراجع الإحساس بالثقة بالنفس والدخول في حالة من الإحباط.

وأضاف أن هذه التغيرات ليست نهاية المطاف، بل نتيجة طبيعية لتغيرات هرمونية مرتبطة بالحمل والولادة وانشغالات الحياة.

وأشار إلى أن المشكلة لا تكمن فقط في زيادة الوزن، لكن في الاستسلام النفسي لفكرة التقدم في العمر، مؤكدا أن البداية الحقيقية للتغيير تأتي من الداخل، عبر استعادة الدافع الشخصي والرغبة في تحسين نمط الحياة.

وشدد على أن الأربعين ليست نهاية الجمال، لكنه بداية مرحلة أكثر نضجا يمكن فيها استعادة الرشاقة بشكل صحي ومتوازن.

