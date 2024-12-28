احذر.. 5 أجزاء من الجسم تنظفها بطريقة خاطئة

كتب – سيد متولي

هناك حوالي 2368 نوعًا من البكتيريا تعيش في السرة وحدها، وربما أكثر من ذلك، ومع ذلك غالبًا ما يتم إهمال نظافتها، كما أن استخدام أعواد القطن لتنظيف شمع الأذن أمر خطير وغير ضروري، كما اتضح أننا كنا ننظف أجزاء أجسامنا بالطريقة الخاطئة طوال الوقت ونتسبب في ضرر أكثر من النفع.

وكشف موقع Bright Side ، 5 أجزاء من الجسم تنظفها بطريقة خاطئة، وهي:

زر البطن

يتجاهل معظمنا عمومًا نظافة السرة أو ينظفونها بطريقة خاطئة، من المفترض أن يتم تنظيف السرة مرة واحدة في الأسبوع وبطريقة محددة، اغمس قطعة من القطن في القليل من الكحول واستخدمها لتنظيف الجزء الداخلي، كرر ذلك حتى تخرج القطعة نظيفة، ثم استخدم قطعة قطن جديدة للتخلص من الكحول، وتجنب استخدام غسول الجسم.

الأذنين

لا داعي للقول إن استخدام أظافرك أو أي شيء مدبب آخر لتنظيف شمع الأذن أمر غير مقبول على الإطلاق، بدلًا من ذلك، ضع بضع قطرات من زيت الأطفال أو الجلسرين لتليين الشمع، بعد يوم أو يومين، اسكب الماء الدافئ برفق باستخدام قطارة أو محقنة مطاطية، أدر رأسك إلى الجانب الآخر لإخراج الماء، امسحها بمنشفة وكرر العملية حسب الضرورة، يمكنك أيضًا استخدام مسحة لتنظيف المنطقة الخارجية من أذنك.

اللسان

وفقًا للخبراء، فإن كشط اللسان هو الطريقة الأكثر فعالية لتنظيفه، يحتاج لسانك إلى التنظيف بنفس عدد مرات تنظيف أسنانك، ضع مكشطة في الجزء الخلفي من لسانك وادفعها ببطء إلى الأمام مع القليل من الضغط، إذا شعرت بالغثيان، فتجنب ذلك عن طريق تعديل وضع مكشطة اللسان حسب الحاجة.

المرفقين

لتجنب تراكم خلايا الجلد الميتة التي تسبب اسمرار مرفقك، يُنصح بتقشيرها مرة أو مرتين في الأسبوع، يمكنك استخدام مقشر منزلي الصنع أو شرائه من المتجر، لكن المفتاح هنا هو الفرك بحركة دائرية برفق، فالضغط الزائد لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمر.

فروة الرأس

يمكن أن تتراكم الخلايا الميتة أو حتى الإفراط في استخدام منتجات العناية بالشعر على فروة الرأس، لتنظيفها، اشطفي شعرك تمامًا قبل استخدام الشامبو، ثم اخلطي الماء بالشامبو وضعيه على منطقة فروة رأسك، إذا كنت تستخدمين البلسم، ضعيه على أطراف الشعر فقط.

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