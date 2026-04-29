أعلن رئيس مالي أسيمي جويتا في أول ظهور علني له منذ بدء هجمات المسلحين في البلاد أن الوضع تحت سيطرة السلطات.

وأكد الرئيس جويتا، أن العمليات ضد الجماعات المسلحة ستستمر حتى القضاء عليها بالكامل واستعادة الأمن على جميع أراضي البلاد بشكل ثابت.

وأشاد الرئيس بالجهود المشتركة لكونفدرالية دول الساحل، التي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لضمان أمن المنطقة، مثمنا التعاون الاستراتيجي مع شركائنا، وخصوصا روسيا.

ودعا جويتا المواطنين إلى عدم الانصياع لمحاولات القوى المعادية لإثارة الفتنة في المجتمع.

يذكر أن مواقع الجيش والقوات الأمنية في المناطق الغربية والوسطى من مالي تعرضت منذ صباح السبت 25 أبريل لهجوم مسلحي، وفقا لروسيا اليوم.