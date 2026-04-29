إعلان

في أول ظهور علني له.. رئيس مالي: الوضع بالبلاد تحت السيطرة

كتب : وكالات

02:50 ص 29/04/2026

رئيس مالي أسيمي جويتا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن رئيس مالي أسيمي جويتا في أول ظهور علني له منذ بدء هجمات المسلحين في البلاد أن الوضع تحت سيطرة السلطات.

وأكد الرئيس جويتا، أن العمليات ضد الجماعات المسلحة ستستمر حتى القضاء عليها بالكامل واستعادة الأمن على جميع أراضي البلاد بشكل ثابت.

وأشاد الرئيس بالجهود المشتركة لكونفدرالية دول الساحل، التي تضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر، لضمان أمن المنطقة، مثمنا التعاون الاستراتيجي مع شركائنا، وخصوصا روسيا.

ودعا جويتا المواطنين إلى عدم الانصياع لمحاولات القوى المعادية لإثارة الفتنة في المجتمع.

يذكر أن مواقع الجيش والقوات الأمنية في المناطق الغربية والوسطى من مالي تعرضت منذ صباح السبت 25 أبريل لهجوم مسلحي، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مالي رئيس مالي أسيمي جويتا هجمات المسلحين في مالي

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

