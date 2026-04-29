شهدت منطقة ترعة الشابوري بمدينة شبرا الخيمة واقعة مأساوية، حيث أقدمت ربة منزل على قتل زوجها داخل مسكنهما، إثر خلافات زوجية تطورت إلى مشاجرة دامية.

بلاغ الأجهزة الأمنية

تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية إخطارًا من رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بورود بلاغ بقيام سيدة بقتل زوجها طعنًا بدائرة القسم.



وبإجراء التحريات، تبين أن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين بسبب خلافات أسرية، سرعان ما تصاعدت إلى مشاجرة بالأيدي، قبل أن تستل الزوجة سكينًا وتوجه لزوجها عدة طعنات قاتلة، أسفرت عن مصرعه في الحال متأثرًا بإصاباته.

ضبط المتهمة واعترافها

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت قوة من مباحث القسم من ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكاب الواقعة، كما أرشدت عن السلاح المستخدم في الجريمة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لها في المواعيد القانونية، والتصريح بدفن الجثمان عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.