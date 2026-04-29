كشف المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، عن تدشين مرحلة جديدة في قطاع التصدير المصري، حيث بدأت البلاد فعلياً في تصدير الدواجن الكاملة المجمدة إلى دول الخليج لأول مرة، معلناً عن انطلاق أولى الشحنات باتجاه دولة قطر، والتي من المتوقع وصولها خلال أيام قليلة، بالتزامن مع استعداد شركات أخرى لإرسال شحنات إضافية.

وقال العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ستوديو إكسترا" عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن النشاط التصديري السابق كان يرتكز على المنتجات المصنعة مثل "الناجتس والبرجر"، إلا أن التحول نحو تصدير الدواجن المجمدة يمثل نقلة نوعية لفتح أسواق خارجية جديدة للمنتج الوطني.

وأضاف رئيس اتحاد منتجي الدواجن أن هناك حراكاً تفاوضياً واسعاً يجري حالياً مع عدة دول، أبرزها الإمارات العربية المتحدة وبعض الدول الخليجية، بالإضافة إلى جمهورية العراق التي أبدت اهتماماً ملموساً باستيراد الدواجن والبيض من مصر فور الإعلان عن بدء حركة التصدير.

وأوضح أن الاتحاد نجح في التنسيق مع وزارتي الزراعة والطيران للحصول على دعم لوجستي، حيث وافقت وزارة الطيران على منح تخفيض بنسبة 20% على تكاليف الشحن الجوي للصادرات لمدة عام، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت لمواجهة المنافسة العالمية الشرسة وتعزيز قدرة المصدر المصري في الأسواق الدولية.

وذكر أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بدعم الصادرات لتوفير العملة الصعبة والاستفادة من فائض الإنتاج المحلي، مطمئناً المواطنين بأن عمليات التصدير لن تؤثر على استقرار الأسعار محلياً نظراً لوجود وفرة كبيرة في الإنتاج، حيث أن الكميات المصدّرة لا تزال ضئيلة مقارنة بحجم الإنتاج الإجمالي.

واختتم أن خطط التوسع تشمل القارة الإفريقية، حيث يجري الترتيب لزيارة رسمية إلى كينيا لبحث فرص التعاون، معتبراً كينيا بوابة استراتيجية ومركزاً لوجستياً هاماً للوصول إلى دول شرق إفريقيا التي لا تملك منافذ بحرية.