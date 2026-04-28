الدوري المصري

بتروجت

0 1
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

1 0
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

1 1
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

3 2
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

1 0
21:00

ضمك

إعلان

هداف الدوري المصري.. من هو علي سليمان نجم كهرباء الإسماعيلية؟

كتب : محمد عبد الهادي

10:34 م 28/04/2026 تعديل في 10:35 م

علي سليمان مهاجم كهرباء الإسماعيلية

خطف اللاعب علي سليمان، مهاجم نادي كهرباء الإسماعيلية، الأنظار في الدوري المصري هذا الموسم بعد تصدره قائمة الهدافين وتقديمه مستويات لافتة جعلته أحد أبرز نجوم المسابقة.

وجاء تألق علي سليمان بعد تسجيله هدف فريقه الوحيد في مباراة انتهت بخسارة كهرباء الإسماعيلية أمام البنك الأهلي بنتيجة 3-1، ضمن الجولة السابعة من مرحلة الهبوط، ليواصل حضوره التهديفي اللافت هذا الموسم.

ووفقًا للأرقام، سجل علي سليمان 10 أهداف خلال 25 مباراة في الدوري المصري، ليقتسم صدارة ترتيب الهدافين مع أحمد ياسر ريان مهاجم البنك الأهلي، في مفاجأة لافتة لمتابعي المسابقة.

أبرز المعلومات عن علي سليمان

علي سليمان إبراهيم، مواليد 12 سبتمبر 2000، لاعب كرة قدم إريتري محترف، يلعب في مركز المهاجم الصريح والجناح الأيسر، ويُعد من أبرز المواهب الهجومية في الدوري المصري حاليًا.

بدأ مسيرته في نادي ريد سي أسمرة في إريتريا، قبل أن يخوض تجربة احترافية في الدوري الإثيوبي مع ناديي باهيردار كيتيما وهاواسا كيتيما، ثم انتقل إلى الدوري المصري عبر صفقة انتقال حر لصالح كهرباء الإسماعيلية.

ويلعب سليمان أيضًا ضمن صفوف المنتخب الإريتري، ويُعد من أبرز هدافيه خلال الفترة الأخيرة.

وتبلغ القيمة السوقية للاعب حوالي 450 ألف دولار، بينما يبلغ طوله 168 سم.

وينتهي عقد اللاعب مع ناديه بنهاية الموسم الجاري، وفقًا لبيانات موقع ترانسفير ماركت، ما يفتح الباب أمام احتمالات تحرك أندية أخرى لضمه في الفترة المقبلة، خاصة مع تصاعد مستواه التهديفي في الدوري المصري.

علي سليمان كهرباء الإسماعيلية

إعلان

إعلان

