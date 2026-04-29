يعمل بوزارة الدفاع.. مقتل إسرائيلي جراء هجوم بمسيرة في جنوب لبنان

كتب : وكالات

02:51 ص 29/04/2026

أعلنت إسرائيل مقتل إسرائيلي يعمل لصالح وزارة الدفاع، جراء انفجار طائرة مسيرة مفخخة أطلقها حزب الله في جنوب لبنان.

ووقع الهجوم في منطقة بلدة عيترون بينما كان موظفو وزارة الدفاع الإسرائيلية يعملون في تحصين ما يسمى بالخط الأصفر.

وأصابت المسيرة المفخخة التابعة لحزب الله الآلية الهندسية التي كان يعمل عليها الإسرائيلي، إذ أصيب بجروح حرجة، واضطر الطاقم الطبي التابع للجيش الإسرائيلي لإقرار وفاته.

وأسفر الحادث عن إصابة شاب يبلغ من العمر 19 عاما، وموظف في الشركة، بجروح ناتجة عن شظايا جراء الانفجار.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الأحد، عن مقتل الرقيب عيدان فوكس خلال هجوم لحزب الله بطائرات مسيرة مفخخة في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر أيضا عن إصابة 6 عسكريين بينهم ضابط، ووصفت جروح 3 منهم بالخطيرة.

وترى دوائر أمنية في إسرائيل أن استخدام حزب الله لهذه المسيّرات والمحلّقات الانقضاضية تنذر بخطر متنام، وتؤشر إلى "تحول" المواجهة القائمة، بالإضافة لكونها تحديا كبيرا للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، وفقا لروسيا اليوم.

