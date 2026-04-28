انشغل الرأي العام خلال الساعات الماضية بالجدل الدائر حول النظام الغذائي المتداول تحت مسمى "نظام الطيبات" للطبيب الراحل ضياء العوضي، والذي يتضمن الاعتماد على خبز الحبوب الكاملة المعروف بـ"التوست البني" كأحد مكوناته الأساسية.

وتزايدت وتيرة الحديث عن "التوست البني" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع ذكر فوائده الصحية المحتملة.

وخلال وقت قصير، تداول عدد من المستخدمين منشورات تشير إلى نفاد خبز "التوست البني" من بعض المتاجر.

ويباع الخبز في متاجر كبرى، حيث تتوافر منتجات خبز "التوست البني" بأشكال متنوعة.

وتشمل هذه المنتجات التوست الأبيض، والعيش اللبناني، والبيتي بان، والبقسماط، بأسعار مختلفة، وذلك وفقا لنوع المنتج ووزنه والعروض المتاحة داخل كل فرع.

أسعار خبز الحبوب الكاملة

وجاءت أسعار خبز خبز "التوست البني" في المتاجر على النحو التالي بقسماط مطحون (400 جرام) 27.60 جنيه، وتوست أبيض (500 جم): 56 جنيها.

كما سجل البيتي بان (235 جرام) 29.95 جنيه، والعيش اللبناني (300 جرام) 22.95 جنيه، والعيش البلدي (4 قطع) 29.95 جنيه.

ويعد خبز الحبوب الكاملة من الخيارات الغذائية التي يوصي بها خبراء التغذية بدلا من الحبوب المكررة، نظرا لاحتوائه على قيمة غذائية أعلى، تسهم في تحسين الصحة العامة واستقرار مستويات الطاقة، كما أنه يمثل عنصرا مهما ضمن الأنظمة الغذائية المتوازنة، وفقا لموقع goldmedalbakery.

وتتكون الحبوب من ثلاثة أجزاء رئيسية هي النخالة والجنين والسويداء، وتحتفظ الحبوب الكاملة بهذه الأجزاء جميعا، ما يمنحها غنى بالعناصر الغذائية الأساسية، في حين تفقد الحبوب المكررة جزءا كبيرا من هذه الفوائد أثناء عمليات التصنيع.

وتنقسم الحبوب إلى أربعة أنواع رئيسية تشمل الحبوب الكاملة والمكررة والمعززة والمدعمة، ويفضل الاعتماد على الحبوب الكاملة لاحتوائها على الألياف والفيتامينات والمعادن، ما يجعلها خيارا أكثر فائدة للصحة مقارنة بالأنواع الأخرى.

وتسهم الألياف الغذائية في تحسين صحة الجهاز الهضمي وتنظيم حركة الأمعاء، كما تساعد في تعزيز الشعور بالشبع وتقليل الإفراط في تناول الطعام، وهو ما يدعم جهود الحفاظ على وزن صحي ومتوازن.

فوائد خبز الحبوب الكاملة

كما يلعب خبز الحبوب الكاملة دورا مهما في دعم صحة القلب، إذ يساعد في خفض مستويات الكوليسترول الضار وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة، إلى جانب دوره في تنظيم مستويات السكر في الدم بفضل بطء امتصاصه.

ويحتوي هذا النوع من الخبز على مجموعة من الفيتامينات والمعادن الأساسية، من بينها فيتامينات "ب" والحديد والمغنيسيوم، التي تدعم وظائف الجسم الحيوية، كما يوفر مصدرا مستداما للطاقة بفضل الكربوهيدرات المعقدة، بحسب موقع marthastewart.

وتشير التقديرات الغذائية إلى أن الشريحة الواحدة تحتوي على نحو 75 سعرة حرارية، إلى جانب 4 جرامات من البروتين و1 جرام من الدهون و12 جراما من الكربوهيدرات.

