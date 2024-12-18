تأثير تناول مشروب البرتقال على مرضي السكر والضغط

البرتقال، هذا الثمرة اللذيذة والغنية بالفيتامينات والمعادن، يحظى بشعبية واسعة حول العالم، لكن هل هو آمن لمرضى السكر والضغط؟

ووفقا لـ medicalxpress يحتوي البرتقال على سكريات طبيعية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع طفيف في مستوى السكر في الدم. ولكن، يحتوي البرتقال أيضًا على الألياف التي تساعد على إبطاء امتصاص السكر، مما يقلل من التأثير المفاجئ على مستوى السكر.

مقارنة بين تأثير السكر في البرتقال والسكريات المكررة على مستوى السكر في الدم

فوائد البرتقال لمرضى السكري

مضادات الأكسدة

يحمي خلايا الجسم من التلف ويحسن حساسية الأنسولين.

الألياف

تساعد على الشعور بالشبع وتنظيم مستوى السكر في الدم.

البوتاسيوم

يساعد على تنظيم ضغط الدم.

نصائح لمرضى السكري

البرتقال الطازج أفضل

يحتوي على كمية أقل من السكر مقارنة بالعصير.

اعتدال في الاستهلاك

لا تتناول كميات كبيرة دفعة واحدة.

راقب مستوى السكر

قم بقياس مستوى السكر في الدم بانتظام بعد تناول البرتقال.

البرتقال والضغط

هل يخفض البرتقال الضغط؟

يحتوي البرتقال على مركبات تساعد على خفض ضغط الدم، مثل البوتاسيوم والفيتامين C.

فوائد البرتقال لمرضى الضغط

البوتاسيوم

يساعد على موازنة تأثير الصوديوم وخفض ضغط الدم.

الفيتامين C

يحمي الأوعية الدموية ويقلل من الالتهابات.

نصائح لمرضى الضغط

البرتقال جزء من نظام غذائي صحي

لا تعتمد على البرتقال وحده لخفض الضغط.

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