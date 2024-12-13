ماذا يأكل مريض البروستاتا؟- إليك أفضل وأسوأ الأطعمة

كشفت خبيرة التغذية الروسية شونا ويلكينسون الأطعمة التي يجب على الرجال تناولها بكثرة وأخرى تجنبها للحفاظ على صحة البروستاتا.

وفي هذا التقرير نوضح الأطعمة التي يجب تناولها وتجنبها لصحة البروستاتا، وفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية.

اللحوم الحمراء والدواجن

قد يسبب الإفراط في تناول اللحوم الحمراء والدواجن من تضخم البروستاتا، وذلك بفضل محتواها العالي من الدهون المشبعة.

منتجات الألبان

شرب كميات كبيرة من منتجات الألبان قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا ويؤدي إلى تفاقم وتضخم البروستاتا الحميد.

الحبوب والنشويات

يجب تقليل استهلاك الحبوب المكررة والنشويات، لأنها تسهم في زيادة مشكلات البروستاتا.

الكافيين

يمكن أن يسبب الكافيين تهيج في المثانة، ما يزيد الأعراض البولية المرتبطة بمشاكل البروستاتا.

الأطعمة الحارة

تسبب تهيج بطانة المثانة والتهابات وتجعل البول أكثر حمضية.

الأطعمة المملحة

تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وزيادة التهاب البروستاتا.

الأطعمة التي تدعم صحة البروستاتا:

الطماطم

تحتوي على مضاد الأكسدة "الليكوبين"، التي تسهم في تقليل خطر الإصابة بسرطان البروستات والتخفيف من الالتهابات.

الخضروات الصليبية

مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل، غنية بمركبات الكبريت التي تسهم في الحماية من السرطان وتقليل الالتهابات وتقوي المناعة.

أحماض أوميجا 3 الدهنية

تسهم أحماض أوميجا 3 في الحفاظ على البروستاتا والوقاية من أمراض القلب والمفاصل والدماغ، ويمكن الحصول عليها من التونة والسلمون وبذور الكتان والشيا والجوز.

- الأطعمة الغنية بالزنك

تساعد على منع تضخم البروستاتا وتقليص حجم البروستاتا المتورمة.

الشاي الأخضر

يحتوي على مضادات أكسدة قوية وخصائص مضادة للسرطان، ما يسهم في دعم البروستاتا.

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