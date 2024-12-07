في مطبخك.. مشروب بسيط يحارب السرطان ويحمي الكبد

كتبت- آلاء نبيل:

تناول منقوع الكمون الحب، من المشروبات المفضلة لدى العديد من الأشخاص، كونه يوفر فوائد صحية مذهلة لصحة الجسم، و يجهلها العديد.

وفي هذا الصدد، ذكر الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، أن تناول منقوع الكمون يساهم في محاربة الكوليسترول الضار في الدم، وخفض مستوياته المرتفعة، نظرًا لما يحتوي عليه من مركبات نشطة، مثل الثيموكينون التي تلعب دورًا رئيسيًا في تنظيم مستويات الكوليسترول في الدم.

وأضاف "القيعي" في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن الكمون غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة الضارة التي تلعب دورًا في تطور الخلايا السرطانية، كما يحمي خلايا الأعضاء الحيوية من التلف بما في ذلك الكبد.

وأوضح أخصائي التغذية العلاجية، أن الكمون غني بمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة التي تعمل على حماية الكبد من التلف، ويحارب الدهون المتراكمة، ويمنعها عن الكبد، كما يعزز صحة الكبد، لذا يعد من المشروبات المذهلة، ويفضل تناوله على معدة فارغة للاستفادة بأكبر قدر

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