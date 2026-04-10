هناك علامة تحذيرية صامتة غالبا ما تمر دون أن يلاحظها الرجال تدل على الإصابة بسرطان الخصية.

ما هو سرطان الخصية وكيف ينشأ؟

سرطان الخصية هو الأكثر شيوعا بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاما، وينشأ في الخلايا الجرثومية للخصيتين وهو قابل للشفاء بنسبة عالية حتى في مراحله المتقدمة.

لماذا لا يسبب سرطان الخصية ألم شديد في مراحله الأولى؟

قال طبيب الأورام الهندي أنينديا موخيرجي: "على عكس العديد من أنواع السرطان الأخرى لا يبدأ سرطان الخصية بألم شديد أو علامة واضحة، بل يبدأ بكتلة صغيرة غير مؤلمة أو تورم في إحدى الخصيتين، مما يسهل تجاهله، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ما هي الأعراض الصامتة التي لا ينبغي تجاهلها؟

وجود كتلة أو تورم في أي من الخصيتين سواء كان مؤلما أم لا.

ألم خفيف في أسفل البطن أو الفخذ

تغير ملحوظ في حجم أو شكل الخصية

تراكم مفاجئ للسوائل في كيس الصفن

في حالات نادرة، قد تظهر أعراض مثل التعب أو ألم في الثدي

هل غياب الألم يعني أن الحالة غير خطيرة؟

أشار موخرجي: "في حالة سرطان الخصية وخاصة في مراحله المبكرة، قد لا يظهر الألم أبدا وهذا تحديدا ما يجعل من السهل إغفاله".

لماذا يتمتع سرطان الخصية بأحد أعلى معدلات الشفاء بين أنواع السرطان؟

يعد سرطان الخصية من بين أنواع السرطان التي تتمتع بأعلى معدلات الشفاء، خاصة عند اكتشافه مبكرا، وفي كثير من الحالات، يكون العلاج فعالا للغاية عندما يكتشف المرض في مراحله الأولى.

لكن يؤدي تأخير زيارة الطبيب إلى انتشار السرطان، مما يزيد من تعقيد العلاج.

لماذا يتأخر الشباب في طلب المساعدة؟

يتردد العديد من الشباب في طلب المشورة الطبية، وغالبا ما تكون الأسباب بسيطة ولكنها مؤثرة وتشمل الشعور بالحرج أو عدم الارتياح عند مناقشة المشكلات الصحية الحميمة وقلة الوعي بأعراض سرطان الخصية والاعتقاد بأن التورم سيزول من تلقاء نفسه، وانتظار الألم كعلامة على وجود مشكلة.

ما هي أهمية الفحص الذاتي؟

يمكن أن يسهم الفحص الذاتي الشهري البسيط في اكتشاف التغيرات مبكرا، ولا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق، حيث يمكن فحص كل خصية برفق بعد الاستحمام بماء دافئ ثم البحث عن أي كتل أو تورم أو تغيرات في الحجم.

