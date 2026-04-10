إعلان

لا يلاحظها الرجال بسهولة.. علامة خفية تدل على سرطان الخصية

كتب : شيماء مرسي

09:00 م 10/04/2026

سرطان الخصية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

هناك علامة تحذيرية صامتة غالبا ما تمر دون أن يلاحظها الرجال تدل على الإصابة بسرطان الخصية.

ما هو سرطان الخصية وكيف ينشأ؟

سرطان الخصية هو الأكثر شيوعا بين الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و39 عاما، وينشأ في الخلايا الجرثومية للخصيتين وهو قابل للشفاء بنسبة عالية حتى في مراحله المتقدمة.

لماذا لا يسبب سرطان الخصية ألم شديد في مراحله الأولى؟

قال طبيب الأورام الهندي أنينديا موخيرجي: "على عكس العديد من أنواع السرطان الأخرى لا يبدأ سرطان الخصية بألم شديد أو علامة واضحة، بل يبدأ بكتلة صغيرة غير مؤلمة أو تورم في إحدى الخصيتين، مما يسهل تجاهله، وفقا لموقع "تايمز ناو نيوز".

ما هي الأعراض الصامتة التي لا ينبغي تجاهلها؟

وجود كتلة أو تورم في أي من الخصيتين سواء كان مؤلما أم لا.
ألم خفيف في أسفل البطن أو الفخذ
تغير ملحوظ في حجم أو شكل الخصية
تراكم مفاجئ للسوائل في كيس الصفن
في حالات نادرة، قد تظهر أعراض مثل التعب أو ألم في الثدي

هل غياب الألم يعني أن الحالة غير خطيرة؟

أشار موخرجي: "في حالة سرطان الخصية وخاصة في مراحله المبكرة، قد لا يظهر الألم أبدا وهذا تحديدا ما يجعل من السهل إغفاله".

لماذا يتمتع سرطان الخصية بأحد أعلى معدلات الشفاء بين أنواع السرطان؟

يعد سرطان الخصية من بين أنواع السرطان التي تتمتع بأعلى معدلات الشفاء، خاصة عند اكتشافه مبكرا، وفي كثير من الحالات، يكون العلاج فعالا للغاية عندما يكتشف المرض في مراحله الأولى.
لكن يؤدي تأخير زيارة الطبيب إلى انتشار السرطان، مما يزيد من تعقيد العلاج.

لماذا يتأخر الشباب في طلب المساعدة؟

يتردد العديد من الشباب في طلب المشورة الطبية، وغالبا ما تكون الأسباب بسيطة ولكنها مؤثرة وتشمل الشعور بالحرج أو عدم الارتياح عند مناقشة المشكلات الصحية الحميمة وقلة الوعي بأعراض سرطان الخصية والاعتقاد بأن التورم سيزول من تلقاء نفسه، وانتظار الألم كعلامة على وجود مشكلة.

ما هي أهمية الفحص الذاتي؟

يمكن أن يسهم الفحص الذاتي الشهري البسيط في اكتشاف التغيرات مبكرا، ولا يستغرق الأمر سوى بضع دقائق، حيث يمكن فحص كل خصية برفق بعد الاستحمام بماء دافئ ثم البحث عن أي كتل أو تورم أو تغيرات في الحجم.

أحدث الموضوعات

مباراة ماراثونية.. هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش
رياضة محلية

مباراة ماراثونية.. هانيا الحمامي تتوج بلقب بطولة الجونة الدولية للاسكواش

بعد انتشاره في الصين.. 5 أعراض تكشف الإصابة بفيروس POH-VAU
نصائح طبية

بعد انتشاره في الصين.. 5 أعراض تكشف الإصابة بفيروس POH-VAU
ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا الصحراوي (صور)
أخبار المحافظات

ننشر أسماء مصابي حادث انقلاب أتوبيس بطريق قنا الصحراوي (صور)
مصدر طبي: التنفس الصناعي لعبد الرحمن أبو زهرة "إجراء منقذ للحياة".. وحالته
أخبار مصر

مصدر طبي: التنفس الصناعي لعبد الرحمن أبو زهرة "إجراء منقذ للحياة".. وحالته
انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده
زووم

انهارت من البكاء.. محمود حمدان يقبل رأس فريدة الشوباشي في عزاء والده

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
لحظة بلحظة.. الزمالك وشباب بلوزداد في منافسات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية