ارتفعت حالات الإصابة بفيروس غريب من الصين يصيب العين، ويعتقد أن مصدره تناول المأكولات البحرية النيئة، ما أثار مخاوف صحية واسعة حول أساليب التحضير والسلامة الغذائية.

ما هو التهاب العنبية الأمامي الفيروسي المستمر؟

يعرف هذا المرض طبيا باسم التهاب العنبية الأمامي الفيروسي المستمر (POH-VAU)، وأصيب به الضحايا من خلال التعامل مع الحيوانات المائية، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

ما هي علامات التهاب العنبية الأمامي الفيروسي؟

تورم العين.

احمرار العين.

الشعور بحرقان بسبب ارتفاع الضغط فيها.

تشوش الرؤية.

الشعور بحكة قوية في العين.

ما العلاقة بين هذا المرض والجلوكوما؟

يؤدي ذلك إلى التهاب وارتفاع الضغط داخل العين على غرار الجلوكوما التي تتلف العصب البصري ويمكن أن تسبب فقدان البصر.

لكن وسط ارتفاع في عدد الحالات في الصين، أدى هذا الفيروس إلى إصابة حالة واحدة بالعمى.

هل هذه أول مرة ينتقل فيها فيروس من الحيوانات المائية إلى البشر؟

ومما يثير القلق أيضا أن خبراء الصحة الصينية يعتقدون أنها المرة الأولى التي يصيب فيها فيروس نشأ من الحيوانات المائية البشر ويسبب لهم المرض، وهناك أيضا دلائل على انتقال العدوى من إنسان إلى آخر.

هل هناك مخاطر أكبر عند انتقال الفيروس بين أنواع مختلفة؟

قال الدكتور إدوارد هولمز خبير الأمراض المعدية الأسترالي: "قدرة هذا الفيروس على إصابة اللافقاريات والأسماك والثدييات أمر رائع للغاية".

لماذا لم يصل الفيروس بعد إلى مستوى الوباء؟

أضاف: "بالرغم من أن الوضع لم يصل بعد إلى مستوى الوباء، إلا أنه من المرجح جدا أن يكون الفيروس موجودا في أنواع أخرى لم نقم بأخذ عينات منها بعد".

كيف يمكن للفيروس الانتقال بين أنواع مختلفة من الحيوانات؟

أشار: "لا أعتقد أنه يمكن استبعاد احتمال مرور الفيروس عبر نوع آخر أولا، وربما حتى نوع آخر من الثدييات".

ما الهدف من دراسة الباحثين في تشينغداو؟

في الدراسة، قام باحثون من الأكاديمية الصينية لعلوم مصايد الأسماك في تشينغداو بتتبع 70 شخص في الصين تم تشخيص إصابتهم بهذه الحالة بين يناير 2022 وأبريل 2025، وتم إعطاء جميع المرضى أدوية لتخفيف التورم.

ومع ذلك، لا يزال ثلث المرضى بحاجة إلى جراحة بالرغم من تناول الأدوية، حيث عانى شخص واحد من فقدان البصر الذي لا رجعة فيه، ولم يتضح سبب تأثيره على عيون الأشخاص.

ما هو فيروس نودا المسبب للوفيات الخفية (CMNV)؟

في أولئك الذين خضعوا لعملية جراحية تم أيضا اكتشاف عدوى فيروس نودا المسبب للوفيات الخفية (CMNV) في أنسجة القزحية الطرفية التي تمت إزالتها جراحيا من المرضى.

ما هو فيروس CMNV وكيف يؤثر على الروبيان ذي الأرجل البيضاء؟

فيروس CMNV هو فيروس ناشئ يوجد عادة في الروبيان ذي الأرجل البيضاء ويمكن أن يكون قاتلا بالنسبة له.

من بين مرضى POH-VAU، شكلت المعالجة غير المحمية للحيوانات المائية أعلى نسبة خطر (54 بالمائة)، تليها تناول منتجات الأسماك النيئة (17 بالمائة).

كيف قام الباحثون بدراسة انتشار الفيروس في المختبر؟

ولاكتشاف كيفية انتشار الفيروس، قام الباحثون بعد ذلك بإصابة الفئران والتي ظهرت عليها تغيرات مرضية واضحة في القرنية والقزحية والشبكية في غضون شهر.

ولاحظوا أيضا أن الفئران التي تتشارك الماء كانت قادرة على نقل الفيروس إلى بعضها البعض.

وأوضح الباحثون إن هذه الدراسة تكشف أن الفيروس الذي يصيب الحيوانات المائية مرتبط بمرض بشري ناشئ.

