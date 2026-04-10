الضرائب: نقل ملكية العقارات للأبناء والوالدين "ليس بيعًا" ولن يخضع للضريبة

كتب : داليا الظنيني

11:43 م 10/04/2026

مصلحة الضرائب المصرية

كشف سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، عن ملامح وتفاصيل التسهيلات الضريبية المرتقبة فيما يخص تعاملات الأقارب من الدرجة الأولى.

وقال "فؤاد"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة "إم بي سي مصر"، إن التوجه الحالي يسير نحو إقرار تشريع جديد في مجلس النواب يقضي بإعفاء التصرفات العقارية بين الأصول والفروع من الضرائب.

طبيعة المعاملة القانونية والهدف من القرار

وأوضح مستشار رئيس المصلحة أن نقل الملكية في هذه الحالة لا يُصنف قانونًا كعملية بيع تهدف للربح، بل يندرج تحت بند التسهيلات الأسرية، وبالتالي لا ينبغي إخضاعه لضريبة التصرفات العقارية.

وذكر فؤاد أن هذا القرار الاستثنائي لم يأتِ من فراغ، بل هو استجابة فورية وحقيقية لتوصيات الحوار المجتمعي التي طالبت بتيسير الإجراءات القانونية داخل الأسرة الواحدة.

تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين

وفي سياق متصل، أكد فؤاد أن هذه الخطوة تعكس رؤية الدولة في تبني سياسات مرنة تهدف في المقام الأول إلى تخفيف الضغوط المادية عن كاهل المواطنين.

وتابع مستشار رئيس مصلحة الضرائب حديثه مشيراً إلى أن الهدف الأسمى من هذه التشريعات هو تبسيط المعاملات وضمان استقرار الترابط الأسري من خلال إزالة العوائق المالية التي كانت تقف أمام توثيق حقوق الأقارب من الدرجة الأولى.

مصلحة الضرائب ضريبة التصرفات العقارية إعفاءات ضريبية

