ما هو المرض الذي تسبب في فقدان مدحت شلبي وزنه؟- احذر هذه الأعراض

كتبت- شيماء مرسي

كشف الإعلامي الرياضي مدحت شلبي في برنامجه "يا مساء الأنوار" المذاع عبر فضائية "إم بي سي" مصر عن سبب فقدانه الوزن.

وقال مدحت: "ناس كتير بيقولوا لي أنت خسيت وفعلا أنا خسيت وربنا أكرمنا بالخسسان بس السبب نفسه دمه تقيل شوية".

وتابع الإعلامي: "أنا أصيبت بارتجاع المريء ولما قريت على الإنترنت لقيت أن 40% من الشعب المصري يعاني منه".

وأوضح: "من ضمن الأسباب التي تسبب الإصابة به هي تناول الأطعمة الدسمة والنوم بعد تناول الطعام مباشرة وتناول الشوكولاتة والمشروبات الغازية بإفراط والتدخين".

وأضاف: "في ثانية الارتجاع المريئي بيحصل، بتبقى زي الفل وفجأة يحصل، والارتجاع ببساطة هو أن حمض المعدة بيطلع للمريء".

وفي السطور التالية، نذكر لكم العادات الغذائية الخاطئة التي تسبب الإصابة بارتجاع المريء، وفقا لما أوضحته الدكتورة شيماء فكري، أخصائية التغذية العلاجية، وعضو الجمعية المصرية للتغذية العلاجية، في تصريحها لـ "مصراوي".

-تناول وجبات دسمة بكثرة.

-النوم بعد الأكل مباشرة.

-التدخين.

-تناول أطعمة تزيد من ارتجاع المريء مثل: الثوم.

هل يمكن أن يسبب ارتجاع المريء فقدان الوزن؟

قد يؤدي الإصابة بارتجاع المريء إلى فقدان الوزن، خاصة إذا كان الشخص مصاب بجرثومة المعدة.

أعراض ارتجاع المريء:

-إحساس حارق في الصدر، وفقا لموقع "مايو كلينيك".

-ألم في الجزء العلوي من البطن أو الصدر.

-صعوبة في البلع.

-الإحساس بوجود كتلة في الحلق.

الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بارتجاع المريء:

-الأشخاص الذين يعانون من السمنة.

-انتفاخ الجزء العلوي من المعدة فوق الحجاب الحاجز، والمعروف باسم فتق الحجاب الحاجز.

-الحمل.

-اضطرابات النسيج الضام، مثل تصلب الجلد.

-تأخر إفراغ المعدة.