ملخص مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في كأس الكونفدرالية الأفريقية

موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد الفوز على شباب بلوزداد في الكونفدرالية

"بينهم الشناوي وكامويش".. غيابات الأهلي أمام سموحة في الدوري المصري

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بنتيجة هدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم في ذهاب نصف نهائي الكونفدرالية.

وتقام مباراة العودة بين نادي الزمالك ونظيره شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبل الموافق 17 أبريل الجاري، في إطار منافسات كأس الكونفدرالية الأفريقية.

تشكيل الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد:

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح، حسام عبد المجيد، محمد إسماعيل وعمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة، أحمد ربيع وعبد الله السعيد.

خط الهجوم : خوان بيزيرا، ناصر منسي وعدي الدباغ.

تشكيل شباب بلوزداد لمواجهة الزمالك:

حراسة المرمى: فريد شعال.

خط الدفاع: يونس واسع، يوسف لعوافي، حسين بن عيادة، نوفل خاسف.

خط الوسط: عبد الرؤوف بن غيث، مروان بوكرشاوي، سليم بوخنشوش.

خط الهجوم: عبد الرحمن مزيان، لطفي بوصوار، عبد الرحمن بلحوسيني.

أبرز أحداث مباراة الزمالك وشباب بلوزداد:

الدقيقة 1: بداية المباراة

الدقيقة 5: سقوط عبد الله السعيد على أرضية الملعب، بعد تدخل مع لاعب شباب بلوزداد

الدقيقة 11: عرضية من لاعب شباب بلوزداد يبعدها دفاع الزمالك

الدقيقة 12: تسديدة من لاعب شباب بلوزداد يتصدى لها حارس مرمى الزمالك

الدقيقة 15: بطاقة صفراء لمحمد ربيع لاعب الزمالك

الدقيقة 18: تسديدة من خوان بيزيرا لاعب الزمالك تمر بجوار مرمى شباب بلوزداد

الدقيقة 22: تسديدة من لاعب شباب بلوزداد تصطدم بالقائم الأيمن للزمالك

الدقيقة 28: خوان بيزيرا يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى شباب بلوزداد

الدقيقة 35: عرضية خطيرة من لاعب شباب بلوزداد يبعدها دفاع نادي الزمالك

الدقيقة 41: تسديدة من لاعب شباب بلوزداد تصطدم بدفاعات الزمالك

الدقيقة 44: توقف المباراة لعلاج لاعب الزمالك

الدقيقة 45: حكم المباراة يحتسب 3 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 3+45: نهاية الشوط الأول

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني

الدقيقة 47: راسية من لاعب شباب بلوزداد تمر بجوار مرمى الزمالك

الدقيقة 55: رأسية من لاعب شباب بلوزداد تصطدم بالعارضة

الدقيقة 62: تسديدة قوية من لاعب شباب بلوزداد يتصدى لها المهدي سليمان

الدقيقة 65: تسديدة من لاعب شباب بلوزداد تصطدم بدفاع الزمالك وتخرج لركلة ركنية

الدقيقة 68: عبد النور الحوسيني يسجل التعاجل لشباب بلوزداد ولكن يلغى بداعي وجود لمسة يد

الدقيقة 75: تسديدة من لاعب شباب بلوزداد يتصدى لها المهدي سليمان

الدقيقة 80: ضغط قوي من شباب بلوزداد لتسجيل هدف التعادل

الدقيقة 82: توقف المباراة لعلاج لاعب نادي الزمالك

الدقيقة 90: حكم المباراة يحتسب 7 دقائق وقت بدل ضائع

الدقيقة 7+90: نهاية المباراة