تحطم طائرة للجيش الفرنسي

أعلنت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، إصابة طيارين من سلاح الجو الفرنسي إثر تحطم طائرة تدريب.

وقالت الوزارة الفرنسية، في بيان اليوم الجمعة، إن طائرة من طراز "سيروس إس آر-20 " التابعة للقوات الجوية والفضائية تحطمت في منطقة ألب "دو هوت بروفانس"، خلال رحلة تدريب وعلى متنها قائد الطائرة، وطيار متدرب.

وأوضحت وزارة القوات المسلحة الفرنسية، أن الحادث وقع حوالي الساعة التاسعة ونصف صباحا بالقرب من جبل "لور" في منطقة غير مأهولة بالسكان أثناء رحلة تدريبية على ارتفاع منخفض.

وأكدت الوزارة، أنه تم نقل الطيارين المصابين من قاعدة "سالون دو بروفانس" الجوية، إلى المستشفى بينما فتح مكتب التحقيق في الحوادث لسلامة الطيران المدني تحقيقا لتحديد أسباب تحطم الطائرة.

وبحسب وزارة القوات المسلحة الفرنسية، تُستخدم طائرات "سيروس إس آر-20 " ذات المحرك الواحد للتدريب الأولي للطيارين في الجيش الفرنسي.