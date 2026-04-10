يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره سموحة غدا السبت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الدنماركي ياس توروب، منذ قليل عن قائمة فريقه لمواجهة سموحة، في بطولة الدوري المصري الممتاز

وشهدت قائمة الأهلي لمواجهة سموحة، غياب حارس مرمى الفريق محمد الشناوي بسبب الإيقاف، بالإضافة إلى استمرار غياب المهاجم يلسين كامويش.

موعد مباراة الأهلي وسموحة

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره سموحة السكندري، غدا السبت الموافق 11 أبريل الجاري، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة غدا السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الجولة الثانية بالمرحلة النهائية للدوري المصري "دوري نايل".

قائمة الأهلي لمواجهة سموحة بالدوري المصري

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد سيحا وحمزة علاء.

خط الدفاع: ياسين مرعي، أحمد رمضان بيكهام، ياسر إبراهيم، يوسف بلعمري، هادي رياض، عمرو الجزار، أحمد عيد ومحمد هاني.

خط الوسط: محمد علي بن رمضان، محمود حسن تريزيجيه، مروان عطية، حسين الشحات، أشرف بن شرقي، إمام عاشور، أليو ديانج، أحمد سيد زيزو وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: مروان عثمان ومحمد شريف.

نتيجة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله، حسم نتيجة مباراة الأهلي الماضية أمام سيراميكا كليوباترا، في اللقاء الذي جمع بينهما يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية بالدوري المصري.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري هذا الموسم

ويحتل النادي الأهلي حاليا المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 41 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة حتى الآن.

وفي المقابل يحتل فريق سموحة المركز السابع بجدول الترتيب، برصيد 31 نقطة جمعهم من 21 مباراة بالمسابقة.

