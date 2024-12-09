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فتاة تعثر على أمر صادم داخل غرفة مخفية في منزلها (فيديو وصور)

06:29 م الإثنين 09 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    فتاة تعثر على أمر صادم داخل غرفة مخفية
  • عرض 5 صورة
    فتاة تعثر على أمر صادم داخل غرفة مخفية
  • عرض 5 صورة
    فتاة تعثر على أمر صادم داخل غرفة مخفية
  • عرض 5 صورة
    فتاة تعثر على أمر صادم داخل غرفة مخفية
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كتبت- شيماء مرسي

انتشر مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وشاركته امرأة تدعى "نيكول كلير" يظهر فتاة تدخل غرفة سرية مخبأة أسفل أحد المنازل.

وكان مدخل الغرفة مخفيا في الأرضية، وظل على هذا الحال لمدة 120 عاما، وفق ما كشف موقع "news18".

وعندما فتحت الفتاة الأرضية ودخلت إلى الداخل، اندهشت مما اكتشفته.

وظهرت الفتاة في الفيديو وهي تدخل "قبو" كان يستخدم تاريخيا كمخزن تحت الأرض للضروريات.

وفي الفيديو فتحت الفتاة باب هذا القبو الذي ظل مغلقا لمدة 120 عاما، واكتشفت مكتبة كبيرة مليئة بالكتب وأريكة.

وحصد الفيديو 97 مليون مشاهدة، وعلق أحد المستخدمين قائلا: "هذه المكتبة كنز حقيقي".

نيكول كلير غرفة سرية مخزن تحت الأرض
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