إعلان

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي

كتب : محمد محروس

07:04 م 10/04/2026
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج
  • عرض 6 صورة
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج
  • عرض 6 صورة
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج
  • عرض 6 صورة
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج
  • عرض 6 صورة
    انقلاب أتوبيس على الطريق الصحراوي قنا سوهاج

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الصور الأولى من موقع حادث انقلاب أتوبيس ركاب على طريق قنا - سوهاج الصحراوي الشرقي، عن حجم الحادث الذي وقع بالقرب من الكيلو 50، حيث ظهر الأتوبيس منقلبًا أسفل منحدر صخري، فيما انتشرت حقائب الركاب ومتعلقاتهم الشخصية في محيط الموقع.

حالة من الصدمة بين الركاب

وأظهرت الصور تجمع عدد من المصابين في مجموعات، بعضهم يفترش الأرض، بينما حاول آخرون تقديم المساعدة، في وقت بدت فيه أغلب الإصابات متمثلة في كدمات وسحجات وفق المعاينات الأولية.

رفع درجة الاستعداد والدفع بالإسعاف

ومن جانبه، أكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، رفع درجة الاستعداد القصوى، والدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة، بالتنسيق مع مرفق إسعاف سوهاج، للتعامل الفوري مع الحادث ونقل المصابين إلى مستشفى قنا العام.

تفاصيل المصابين وحالتهم

وأوضح الدكتور محمد فؤاد، رئيس مرفق إسعاف قنا، أن الحادث أسفر عن إصابة 38 شخصًا، جميعهم من الجنسية السودانية، كانوا على متن أتوبيس يقل 42 راكبًا في طريقهم من الإسكندرية إلى معبر السودان بأسوان.

نقل المصابين وتلقي الرعاية

وأشار رئيس مرفق إسعاف قنا إلى أنه تم نقل جميع المصابين إلى مستشفى قنا العام، حيث خضعوا للفحوصات الطبية اللازمة، وتبين أن الإصابات تتراوح بين سحجات وكدمات، مع استقرار الحالة العامة للمصابين ووضعهم تحت الملاحظة.

تأمين موقع الحادث وبدء التحقيقات

وفي السياق ذاته، انتقلت قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا لتأمين المنطقة وتسهيل حركة المرور، فيما بدأت جهات التحقيق في معاينة موقع الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

انقلاب أتوبيس طريق قنا سوهاج سوهاج الصحراوي الشرقي حادث انقلاب أتوبيس حادث أتوبيس قنا

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

42 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس قنا الصحراوي
