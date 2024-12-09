15 صورة لأغرب 6 زهور في العالم- لن تتخيل شكلها

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كتبت- شيماء مرسي

نعتاد دائما على رؤية الزهور بألوانها الزاهية المعروفة، ولكن يوجد زهور غريبة لا يعرفها عنها كثيرون في جميع أنحاء العالم.

وكشف موقع "تايمز أوف إنديا" في هذا التقرير أغرب زهور في العالم.

براهماكامال (الهند):

هي زهرة نادرة تنمو في جبال الهيمالايا وتزهر مرة واحدة فقط في السنة أثناء الليل.

كما تتمتع أيضا بالعديد من الخصائص الطبية وتستخدم لإنتاج الأدوية لعلاج اضطرابات الجهاز البولي التناسلي، ومع ذلك، فإن أحد عيوبها هو رائحتها الكريهة.

الأوركيد ذات وجه القرد (بيرو والإكوادور):

هي زهرة أصلية في غابات بيرو والأجزاء الجنوبية الشرقية من مدينة الإكوادور، وتشبه وجه قرد بعينين صغيرتين وتزهر طوال العام.

العاطفة (الهند واليابان):

تُعرف زهرة العاطفة أيضا باسم زهرة الساعة، ويوجد منها أكثر من 500 نوع في الهند واليابان.

وتتمتع برائحة مذهلة وتستخدم أيضا لإنتاج مجموعة واسعة من المنتجات التي تباع تجاريا في جميع أنحاء العالم.

نبات الإبريق (مدغشقر وجنوب شرق آسيا وإندونيسيا وأستراليا):

تُعرف هذه الزهرة باسم Monkey Cups، وتتسم بأنها جميلة المظهر ويمكن العثور عليها في أجزاء مختلفة من مدغشقر وجنوب شرق آسيا وأستراليا ولكنها شائعة جدا في إندونيسيا.

الجثة (سومطرة وجاوة، إندونيسيا):

موطنها الأصلي جزيرتي سومطرة وجاوة في إندونيسيا، ويمكن أن يصل ارتفاعها إلى تسعة أقدام، وتتسم برائحتها الكريهة والسيئة للغاية.

شفاه هوكر (بنما وكوستاريكا وكولومبيا)

تتميز زهرة شفاه هوكر باللون الأحمر الزاهي ، كما إنها صغيرة الحجم.