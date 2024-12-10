3 أبراج الأكثر حظا في 2025.. هل أنت من المحظوظين؟

كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة الأبراج والطاقة وفاء حامد خلال استضافتها ببرنامج "دردشة وقرمشة" المذاع عبر فضائية "النهار" وتقدمه الإعلامية "شيرين أنور" عن أكثر الأبراج حظًا في عام 2025.

وقالت وفاء: "مواليد برج الجوزاء سيكونون من المحظوظين خلال عام 2025".

وأضافت خبيرة الأبراج: "سوف يشهد مواليد برج الثور تحسن كبير على الصعيد المالي، بالإضافة إلى البعض سوف يحصل على وظيفة جديدة ويتخلص من بعض المشكلات الأسرية".

وتابعت: "بالرغم من أن برج العذراء يشهد تحسن خلال 2025 فإنه سوف يواجه بعض المشكلات".