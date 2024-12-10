3 أبراج الأكثر حظا في 2025.. هل أنت من المحظوظين؟
02:30 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024
كتبت- شيماء مرسي
كشفت خبيرة الأبراج والطاقة وفاء حامد خلال استضافتها ببرنامج "دردشة وقرمشة" المذاع عبر فضائية "النهار" وتقدمه الإعلامية "شيرين أنور" عن أكثر الأبراج حظًا في عام 2025.
وقالت وفاء: "مواليد برج الجوزاء سيكونون من المحظوظين خلال عام 2025".
وأضافت خبيرة الأبراج: "سوف يشهد مواليد برج الثور تحسن كبير على الصعيد المالي، بالإضافة إلى البعض سوف يحصل على وظيفة جديدة ويتخلص من بعض المشكلات الأسرية".
وتابعت: "بالرغم من أن برج العذراء يشهد تحسن خلال 2025 فإنه سوف يواجه بعض المشكلات".
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