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3 أبراج الأكثر حظا في 2025.. هل أنت من المحظوظين؟

02:30 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2024

الأبراج

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كتبت- شيماء مرسي

كشفت خبيرة الأبراج والطاقة وفاء حامد خلال استضافتها ببرنامج "دردشة وقرمشة" المذاع عبر فضائية "النهار" وتقدمه الإعلامية "شيرين أنور" عن أكثر الأبراج حظًا في عام 2025.

وقالت وفاء: "مواليد برج الجوزاء سيكونون من المحظوظين خلال عام 2025".

وأضافت خبيرة الأبراج: "سوف يشهد مواليد برج الثور تحسن كبير على الصعيد المالي، بالإضافة إلى البعض سوف يحصل على وظيفة جديدة ويتخلص من بعض المشكلات الأسرية".

وتابعت: "بالرغم من أن برج العذراء يشهد تحسن خلال 2025 فإنه سوف يواجه بعض المشكلات".

الأبراج المحظوظين وفاء حامد
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