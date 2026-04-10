إغلاق العينين أثناء العطس يعد رد فعل لا إرادي يقوم به الجسم كآلية دفاعية لحماية العينين، ولكن يتساءل البعض ما السبب وراء تلك العادة.

ذلك ما سنتعرف عليه بحسب ما ذكره موقع " healthline".

لماذا نغلق أعيننا عند العطس؟

يعمل العطس على طرد الهواء والمخاط بسرعة كبيرة قد تتراوح بين 16 و64 كيلومترًا في الساعة، ما يجعل إغلاق العينين بمثابة حاجز وقائي يمنع وصول هذه الجسيمات إلى العين ويحميها من التلوث أو التهيج.

ما دور العضلات في هذه العملية؟

العطس لا يقتصر على خروج الهواء فقط، بل يترافق مع انقباض مجموعة من عضلات الوجه والجسم، ومن بينها العضلات المسؤولة عن حركة الجفون، ما يؤدي إلى إغلاقها بشكل تلقائي ودون وعي.

هل يمكن إبقاء العينين مفتوحتين أثناء العطس؟

رغم أنه من الممكن تقنيًا إبقاء العينين مفتوحتين، فإن ذلك يُعد صعبًا بسبب طبيعة الاستجابة العصبية، كما يمكن أن يزيد من خطر تعرض العينين للبكتيريا أو الجزيئات المهيجة.

هل صحيح أن العينين يمكن أن تخرج من مكانها؟

هذا الاعتقاد شائع لكنه غير صحيح علميًا، حيث لا يمكن أن يؤدي العطس إلى خروج العينين من مكانها، حتى في حال بقائهما مفتوحتين.

ما علاقة العصب الثلاثي بالعطس؟



يلعب العصب ثلاثي دور مهم في نقل الإشارات المرتبطة بالعطس، وهو نفس العصب المسؤول عن التحكم في بعض حركات الوجه، بما في ذلك الرمش، ما يفسر التنسيق بين العطس وإغلاق الجفون.

هل إغلاق العينين ضروري فعلًا؟

يميل الجسم بشكل طبيعي إلى إغلاق العينين أثناء العطس كإجراء وقائي يهدف إلى حماية العينين من أي ملوثات محتملة، وهو ما يعكس دقة وتكامل آليات الدفاع في الجسم البشري، وفقا لما ذكره "BBC".

