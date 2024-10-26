احذروا.. 3 مشروبات تضر بالسكر وتدمر كبدك

كتبت- أسماء العمدة:

صحة الكبد من أهم الأمور التي يجب علينا الحفاظ عليها، فهو العضو المسؤول عن تنقية الدم والتخلص من السموم، ومع ذلك، فإن بعض المشروبات التي نتناولها يوميًا قد تسبب أضرارًا بالغة للكبد، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

وتعليقًا على ذلك، قال معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، لـ"مصراوي" إنّ هناك قائمة بـ3 مشروبات قد تضر بصحة الكبد:

1- المشروبات الغازية

تحتوي المشروبات الغازية على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم وزيادة الحمل على البنكرياس والكبد، كما يحتوي الكثير من المشروبات الغازية على شراب الذرة عالي الفركتوز، وهو نوع من السكر يرتبط بزيادة الدهون في الكبد ومرض الكبد الدهني.

2- العصائر المُحلاة

على الرغم من أن العصائر تحتوي على سكريات طبيعية، إلا أنها تفتقر إلى الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في نسبة السكر في الدم، ويتم إضافة السكر إلى العديد من العصائر الجاهزة، ما يزيد من محتواها من السكر.

3- المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين

يؤدي الإفراط في تناول الكافيين إلى زيادة الضغط على الكبد، كما يمكن أن يتفاعل الكافيين مع بعض الأدوية، ما يؤثر على وظائف الكبد.

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