وزيرة التضامن تواصل لقاءاتها الدورية مع نواب البرلمان لبحث مطالب المواطنين

كتب : محمد عبدالناصر

12:06 م 03/03/2026 تعديل في 12:06 م

مايا مرسي

واصلت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاءاتها الدورية مع عدد من النواب أعضاء مجلس النواب، وذلك بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، بحضور أيمن عبدالموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، ورانيا عزت، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزيرة، والدكتور أحمد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية، وداليا مختار نوح، مدير عام الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

يأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزارة على الاطلاع على طلبات السادة النواب، والعمل على تلبية مطالب المواطنين في دوائرهم في إطار التكامل بين مؤسسات الدولة.

واستعرضت وزيرة التضامن الاجتماعي، جهود الوزارة في عدد من ملفات الحماية والرعاية الاجتماعية، والجهود المبذولة من قبل الوزارة في ملف حماية الأسر الأولى بالرعاية.

ووجهت الدكتورة مايا مرسي، قيادات الوزارة بسرعة التعامل مع الطلبات الواردة من النواب، بمنتهى الشفافية، وذلك في إطار جهود الوزارة في سرعة التعامل مع الطلبات والشكاوى الواردة من المواطنين.

من جانبهم، حرص النواب، على توجيه الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي على حرصها على لقائهم والاطلاع على طلباتهم، وتجاوب المسؤولين بالوزارة في بحث تلك الطلبات وتذليل أية مشكلات تواجه المواطنين.

مايا مرسي وزارة التضامن الاجتماعي مجلس النواب الحماية الاجتماعية

