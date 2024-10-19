هل الزواج في المنام يدل على شر قادم؟.. اعرف التفسير الصحيح

كتبت- شيماء مرسي

كشفت صوفيا زادة مفسرة الأحلام تفسير رؤية المرأة أنها تتزوج في المنام.

وقالت صوفيا خلال استضافتها ببرنامج "إن بوكس" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن رؤية المرأة المتزوجة والتي لديها أطفال أنها تتزوج في المنام هذا يدل على فرحة ونجاح وزواج لأبنائها.

وأوضحت صوفيا أن زواج المرأة المتزوجة في المنام يعني أنها سوف تنجب ذكر.

وأضافت مفسرة الأحلام أن ارتداء المرأة الفستان الأبيض دون وجود عريس قد يدل على اقتراب الوفاة.

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