حسام موافي يحذر من علامة تدل على مرض يصيب البنكرياس

كتبت- أسماء مرسي:

الإغماء من المشكلات الشائعة التي يعاني منها الكثيرون، ما يسبب لهم الشعور بالانزعاج وعدم الراحة.

في هذا الصدد، أوضح الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني أن الإغماء ناتجا عن مشكلات جسدية أو نفسية.

وأشار "موافي" خلال تقديم برنامجه "ربي زدني علما" إلى أهمية التشخيص الدقيق لهذه الحالة، والذي يستلزم مراعاة عوامل عدة مثل طريقة الإغماء ومدته ومضاعفاته.

نقص السكر.. سبب شائع للإغماء

أضاف الطبيب أن نقص مستوى السكر في الدم يعد من الأسباب الشائعة للإغماء، محذرا من خطورة هذه الحالة التي تؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات، بخلاف ارتفاع السكر الذي لا يشكل خطورة مماثلة.

وتابع أن نقص السكر لدى الأشخاص غير المصابين بالسكري، قد يدل على وجود مشكلة في البنكرياس أو خلل في خلايا بيتا.

التشخيص الدقيق.. مفتاح العلاج الفعال

لفت أستاذ طب الحالات الحرجة إلى أهمية اللجوء إلى الطبيب المتخصص في المخ والأعصاب في المرحلة الأولى، ثم استشارة طبيب باطنة لتشخيص الحالة بدقة.

وشدد على أن التشخيص الصحيح هو الخطوة الأولى نحو العلاج.

اقرأ أيضًا:

نصائح ذهبية لتجنب ارتفاع ضغط الدم أثناء النوم.. احمِ نفسك من المخاطر

تاكسي طائر في السماء قريبا.. انسى زحمة المواصلات

47 صورة لأجمل النساء في العالم.. من المرشحات لـ لقب ملكة جمال الكون؟

لماذا يعتبر هذا المشروب الذهبي مفيدا لصحتك؟.. مصفاة القلب

ابدأ يومك بالطاقة.. 5 أطعمة صباحية تنشط دورتك الدموية