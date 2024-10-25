احذر هذه العلامة على أظافرك.. قد تكون مرض خطير

كتبت- أسماء العمدة:

هل لاحظت خطًا داكنًا عموديًا على أحد أظافرك؟ قد يبدو الأمر تافهًا، لكن هذا التغيير البسيط قد يكون مؤشرًا على مشكلة صحية خطيرة.

إن ظهور خط داكن على الأظافر قد يكون مرتبطًا بنوع عدواني من سرطان الجلد يسمى الورم الميلانيني تحت الظفر.

ووفقًا لموقع Healthline، يعتبر الورم الميلانيني تحت الظفر نوعًا نادرًا من السرطان، ولكنه قد يكون أكثر شيوعًا لدى الأشخاص ذوي البشرة الداكنة.

على الرغم من أن العديد من العوامل الأخرى يمكن أن تسبب ظهور خطوط داكنة على الأظافر، مثل العدوى أو الصدمات، إلا أن التغيرات السريعة في حجم أو لون أو شكل الخط قد تستدعي زيارة الطبيب فورًا.

أسباب أخرى لظهور الخط الداكن

- العدوى مثل فطريات الأظافر.

- بعض الأدوية قد تسبب تغير لون الأظافر.

- تعرضك لصدمات قد يؤدي إلى ظهور خطوط داكنة.

- جلطات الدم قد تسبب تغير لون الأظافر.

أهمية الكشف المبكر

الكشف المبكر عن الورم الميلانيني تحت الظفر أمر حاسم لنجاح العلاج. عادةً ما يكون هذا النوع من السرطان صغيرًا في البداية، ولكن يمكن أن ينمو بسرعة إذا لم يتم علاجه.

العلامات التحذيرية الأخرى

- تشقق أو تشوه الظفر.

- صبغة غير منتظمة على الظفر.

- تورم أو التهاب حول الظفر.

- ظهور قرحة أو عقدة.

- نزيف من تحت الظفر.

راقب أظافرك بانتظام. إذا لاحظت أي تغييرات غير طبيعية، استشر طبيب الجلدية، ولا تتجاهل أي أعراض قد يكون الخط الداكن على الظفر علامة على مشكلة صحية خطيرة.

كما أنّ الكشف المبكر هو مفتاح العلاج الناجح، وكلما تم اكتشاف الورم الميلانيني مبكرًا، زادت فرص الشفاء.

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