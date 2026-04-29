"لوك كاجوال جذاب".. 5 صور ومعلومات عن إطلالة ليلى علوي

كتب : أسماء مرسي

11:30 ص 29/04/2026
    ليلى علوي بمكياج النيود
    ليلى علوي بإطلالة كاجوال
    لوك مميز لـ ليلى علوي
    ليلى علوي اختارت تسريحة الشعر المنسدلة

تألقت الفنانة ليلى علوي، بإطلالة كاجوال جذابة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الجاكيت الأنيق؟

ظهرت ليلى بإطلالة أنيقة مرتدية جاكيت قصير باللون الأوف وايت، تميز بتفاصيل ونقوش لافتة أضفت عليه طابعا مميزا.

ونسقت أسفله توب باللون الأبيض وبنطلون باللون البيج، ما أضفى لمسة من التناسق على اللوك.

ما أسلوب المكياج الذي اعتمدته؟

اعتمدت مكياجا ناعما إذ وضعت أحمر الشفاه بألوان النيود، من تنفيذ خبير التجميل محمد طارق.

ما تسريحة الشعر التي اختارتها؟

اختارت تسريحة الشعر المنسدلة على الجانبين بشكل انسيابي بواسطة صالون "الصغير".

كيف اكتملت الإطلالة بالإكسسوارات؟

وزُينت اللوك بارتداء إكسسوارات مكونة من قلادة، وأسورة، وخاتم، إضافة إلى حذاء رياضي باللون الأبيض.

ما مميزات تسريحة الشعر الانسيابية؟

وفقا لموقع "anbrozi"، تسريحة الشعر الانسيابية تتميز بمظهرها الطبيعي والناعم، حيث تمنح الشعر مظهرا جذابا، كما أنها تناسب مختلف أشكال الوجه وأطوال الشعر، كما أنه يبرز جمال الشعر بطريقة بسيطة وأنيقة، بالإضافة إلى ذلك، فهي لا تحتاج إلى وقت طويل في التصفيف، ما يجعلها خيارا مثاليا للإطلالات اليومية.

