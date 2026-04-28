بالأبيض.. هكذا نسقت مريم الجندي إطلالتها

كتب : شيماء مرسي

02:00 م 28/04/2026

مريم الجندي

أطلت الفنانة مريم الجندي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الإطلالة التي ارتدتها مريم؟

ارتدت مريم بلوزة باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر ونسقت مع إطلالتها بنطلون بنفس اللون.

ما نوع المكياج الذي اعتمدته مريم؟

اعتمدت مريم مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الهادئ.

كيف نسقت مريم حذائها مع إطلالتها؟

نسقت مريم مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض مع نظارة شمسية باللون الأسود.

مريم الجندي

كيف صففت مريم شعرها في إطلالتها؟

اختارت مريم أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على شعرها.

ما الإكسسوارات التي زينت بها مريم إطلالتها؟

زينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من انسيال وحلق، بالإضافة إلى خاتم.

ما الذي يمنحه ارتداء اللون الأبيض للمرأة من حيث الأناقة والجاذبية حتى مع التصاميم البسيطة؟

ارتداء اللون الأبيض يمنح المرأة رقي وجاذبية حتى إذا كان التصميم بسيط، كما أنه يتناسب مع الإطلالات الرسمية والكاجوال والمناسبات الخاصة، وفقا لـ "kingdomofwhite".

مريم الجندي

تميمة حظ دينزل واشنطن.. من هو أنطوان فوكوا مخرج الفيلم المثير للجدل "Michael"
ياسمين صبري وأسماء جلال الأبرز.. نجمات خطفن الأنظار برشاقتهن في الجيم
سعر الليلة يتخطى 700 ألف جنيه.. 10 صور لـ أغلى مصيف في مصر
سعر الذهب المعلن على موقع البورصة المصرية 28 أبريل 2026
بعد جدل نظام الطيبات.. هل يحتوي الخيار والخس والجرجير على مركبات سامة؟

