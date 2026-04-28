أطلت الفنانة مريم الجندي بإطلالة أنيقة، وذلك خلال عدة صور نشرتها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ما تفاصيل الإطلالة التي ارتدتها مريم؟

ارتدت مريم بلوزة باللون الأبيض بصيحة الأوف شولدر ونسقت مع إطلالتها بنطلون بنفس اللون.

ما نوع المكياج الذي اعتمدته مريم؟

اعتمدت مريم مكياجا ناعما، حيث وضعت أحمر شفاه باللون الوردي الهادئ.

كيف نسقت مريم حذائها مع إطلالتها؟

نسقت مريم مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض مع نظارة شمسية باللون الأسود.

كيف صففت مريم شعرها في إطلالتها؟

اختارت مريم أن تترك شعرها الكيرلي منسدلا على شعرها.

ما الإكسسوارات التي زينت بها مريم إطلالتها؟

زينت إطلالتها باكسسوارات مكونة من انسيال وحلق، بالإضافة إلى خاتم.

ما الذي يمنحه ارتداء اللون الأبيض للمرأة من حيث الأناقة والجاذبية حتى مع التصاميم البسيطة؟

ارتداء اللون الأبيض يمنح المرأة رقي وجاذبية حتى إذا كان التصميم بسيط، كما أنه يتناسب مع الإطلالات الرسمية والكاجوال والمناسبات الخاصة، وفقا لـ "kingdomofwhite".

اقرأ أيضا:

أناقة اللون الأسود.. 4 صور ومعلومات عن إطلالة هنا الزاهد

عارضة أزياء وإطلالتها ساحرة.. تتويج لورين ماركيز بلقب ملكة جمال بيرو 2026

لوك كاجوال جذاب.. إلهام شاهين بإطلالة أنيقة

رانيا يوسف تخطف الأنظار.. كيف نجحت في دمج الجرأة بالأناقة الصيفية؟

"سحر اللون الذهبي".. رنا رئيس بلوك جذاب

"بصيحة الأوف شولدر".. مي سليم تتألق بفستان ساحر