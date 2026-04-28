تأجيل محاكمة 71 متهمًا في قضية "خلية التجمع الإرهابية" لـ 21 يونيو

كتب : صابر المحلاوي

04:34 م 28/04/2026 تعديل في 04:40 م

المستشار وجدي عبد المنعم

قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 71 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع الإرهابية"، إلى جلسة 21 يونيو المقبل.

اتهامات القيادة

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالأمن القومي.

وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة هدفت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة والأفراد، بما يهدد السلم الاجتماعي.

تهم الانضمام والتحريض

وُجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إضافة إلى التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تشير التحقيقات إلى أن عددًا من مناطق الجمهورية شهدت أعمال عنف عقب ثورة 30 يونيو، وجرى التحقيق مع عدد من المشاركين فيها لكشف تفاصيل التنظيم ودور المتهمين.

موعد أول وآخر رحلات الحج 2026.. وأماكن إصدار التذاكر
أخبار مصر

موعد أول وآخر رحلات الحج 2026.. وأماكن إصدار التذاكر
جدل بشأن "شريحة الكهرباء الموحدة".. توضيح رسمي بعد الانتقادات
أخبار مصر

جدل بشأن "شريحة الكهرباء الموحدة".. توضيح رسمي بعد الانتقادات
ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
نصائح طبية

ما علاقة الشاي والمكسرات بحصى الكلى؟.. خبراء يوضحون
شعبة القصابين: انخفاض أسعار اللحوم 10 جنيهات بعد موجة ارتفاع
اقتصاد

شعبة القصابين: انخفاض أسعار اللحوم 10 جنيهات بعد موجة ارتفاع
بعد اتهامه بازدراء الدين.. أول تعليق من نقيب الفنانين بالأردن على أزمة
زووم

بعد اتهامه بازدراء الدين.. أول تعليق من نقيب الفنانين بالأردن على أزمة

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"