قررت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، تأجيل محاكمة 71 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع الإرهابية"، إلى جلسة 21 يونيو المقبل.

اتهامات القيادة

جاء في أمر الإحالة أن المتهمين تولوا قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، بهدف منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات العامة، والإضرار بالأمن القومي.

وأضاف أمر الإحالة أن الجماعة هدفت إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، واستهداف المؤسسات العامة والأفراد، بما يهدد السلم الاجتماعي.

تهم الانضمام والتحريض

وُجهت للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، إضافة إلى التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

تشير التحقيقات إلى أن عددًا من مناطق الجمهورية شهدت أعمال عنف عقب ثورة 30 يونيو، وجرى التحقيق مع عدد من المشاركين فيها لكشف تفاصيل التنظيم ودور المتهمين.