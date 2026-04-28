مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بتروجت

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

زد

- -
17:00

فاركو

الدوري المصري

المقاولون العرب

- -
20:00

غزل المحلة

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
22:00

بايرن ميونيخ

الدوري السعودي

الهلال

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر

كتب : يوسف محمد

12:59 م 28/04/2026 تعديل في 01:02 م
    زيزو 1
    زيزو
    أحمد سيد زيزو
    محمد هاني وزيزو (1)
    زيزو (4)
    زيزو (3)
    احتفال زيزو (2)
    احتفال زيزو (5)

انقلبت جماهير النادي الأهلي بشكل كبير، على أحمد سيد زيزو، لاعب وسط الفريق خلال الفترة الماضية، في ظل تراجع مستواه مع الأحمر في المباريات التي شارك بها رفقة الفريق منذ انضمامه مع بداية الموسم الحالي.

وكان أحمد سيد زيزو انضم إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية في يونيو من العام الماضي، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء تعاقده مع نادي الزمالك.

أرقام أحمد سيد زيزو مع النادي الأهلي

ولم يقدم أحمد سيد زيزو المستوى المتوقع منه مع الأحمر حتى الآن منذ انضمامه للأحمر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وشارك صاحب الـ30 عاما خلال الموسم الحالي، مع المارد الأحمر في 26 مباراة بكافة البطولات، ساهم خلالهم في 12 هدفا.

ونجح صاحب الـ30 عاما، خلال الموسم الحالي، في تسجيل 4 أهداف فقط رفقة المارد الأحمر وتقديم 8 تمريرات حاسمة.

وعلى الرغم من مساهمة زيزو بـ12 هدفا مع الأحمر، إلا أن الجماهير ترى أن صاحب الـ30 عاما لم يصل للمستوى المطلوب مع الفريق، مثلما كان متوقعا مع قدومه للفريق في بداية الموسم.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

وفي سياق متصل يستعد النادي الأهلي لملاقاة نظيره الزمالك، يوم الجمعة المقبل الموافق 1 مايو، في إطار منافسات الجولة الخامسة بمرحلة تتويج البطل بالدوري.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم الجمعة الموافق 1 مايو المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءً، على ستاد "القاهرة الدولي.

التصالح على مخالفات البناء.. من يتحمل قيمة غرامات تقنين الوضع؟
