قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار الدكتور رضا أحمد عيد، وعضوية عدد من المستشارين، وأمانة سر عاصم طايل، تأجيل محاكمة المتهمين في واقعة التعدي على طفل باسوس ووالده واستعراض القوة باستخدام أسلحة نارية وذخائر بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إلى جلسة اليوم الأول من دور شهر مايو، لسماع شهود الإثبات ومناقشتهم بناءً على طلب هيئة الدفاع.

أمر الإحالة

وكان المستشار محمد الجندي، المحامي العام لنيابات جنوب بنها الكلية، قد قرر إحالة 7 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"طفل باسوس"، لاتهامهم باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية وذخائر والتلويح بالعنف والشروع في قتل شخص ونجله.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 6918 لسنة 2026 جنايات القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 809 لسنة 2026 كلي جنوب بنها، اتهام المتهمين بالشروع في قتل المجني عليه أحمد مرسي ونجله الطفل محمد أحمد مرسي، وحيازة أسلحة نارية “فرد خرطوش وبندقية خرطوش” وذخائر.

أسماء المتهمين

وضمت قائمة المتهمين كلًا من: “أدهم ع أ”، و”عبد الرحمن ع ع”، و”يوسف ن ز”، و”معتز ي ز” (هارب)، و”عبد الشافي أ ع”، و”شريف أ أ”، و”رفعت ع أ”، حيث يواجهون اتهامات بالتسبب في عاهة مستديمة للمجني عليهما، وإطلاق أعيرة نارية في منطقة سكنية وتعريض حياة المواطنين للخطر.

تفاصيل التحقيقات

وكشفت التحقيقات أن النيابة العامة انتهت من الاستماع لشهادات الشهود، وتفريغ كاميرات المراقبة، والاستعلام عن حالة المصابين، كما تبين ثبوت تعاطي بعض المتهمين للمواد المخدرة وقت ارتكاب الواقعة وفق تقارير التحاليل.

كما نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين بعد تداول مقطع فيديو للواقعة، وأقر المتهمون بارتكاب الجريمة نتيجة خلافات أسرية، وتم ضبط أسلحة نارية وبيضاء مستخدمة في الحادث.

